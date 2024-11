Jetzt live hören und im Ticker: Jetzt live hören und im Ticker: Findet Hertha BSC gegen Ulm zurück in die Erfolgsspur? Stand: 23.11.2024 12:17 Uhr

Hertha BSC braucht dringend einen Heimsieg gegen Aufsteiger Ulm, um den Anschluss an die Tabellenspitze der zweiten Liga nicht zu verlieren. Für Hoffnunsgträger Fabian Reese kommt das Spiel nach seiner Verletzungspause noch zu früh. Ab 12:30 Uhr live hören und Ticker.

Hertha BSC steht momentan auf Platz elf in der zweiten Bundesliga, hat aber dennoch nur fünf Punkte Rückstand auf Platz 2. Im Heimspiel gegen den SSV Ulm ist ein Sieg für die Mannschaft von Christian Fiél Pflicht, will man nicht schon in einer frühen Phase der Saison den Anschluss an die direkten Aufstiegsränge verlieren.



Problematisch ist für Fiél die bis dato schwache Heimbilanz der Berliner: aus sechs Spielen konnte Hertha nur zwei Siege einfahren bei vier Niederlagen. Sollten die Berliner das Heimspiel gegen Abstiegskandidat Ulm nicht gewinnen – im Westend wäre nach der Aufbruchsstimmung mit dem neu gewählten Präsidenten Fabian Drescher die Stimmung wieder am Boden.

Ulm-Spiel für Reese noch zu früh

Zuletzt richteten sich die Blicke auf die Personalie Fabian Reese. Herthas Dribbelkünstler und Führungsspieler ist am Dienstag nach viermonatiger Verletzungspause ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Das Spiel gegen Ulm kommt für den 26-Jährigen aber noch zu früh. Derry Scherhant wird Reese erneut auf der linken Angriffsseite der Blau-Weißen vertreten.



Dagegen hat sich in der Abwehr die Personalsituation wieder etwas entspannt: Marton Dardai kehrt nach abgesessener Gelb-Sperre ins Team zurück und wird neben Pascal Klemens die Innenverteidigung der Hertha bilden. Verteidiger Linus Gechter steht nach überstandener Verletzung ebenfalls wieder im Kader.



Herthas voraussichtliche Aufstellung: Ernst – Kenny, Klemens, M. Dardai, Zeefuik – Sessa – Cuisance, Maza – Thorsteinsson, Niederlechner, Scherhant



Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbbUM6, 23.11.2024, 18 Uhr