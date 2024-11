Jetzt im Liveticker Jetzt im Liveticker: Holt Cottbus bei Viktoria Köln die Tabellenführung? Stand: 22.11.2024 18:57 Uhr

Wer Drittliga-Aufsteiger Energie Cottbus vor der Saison als klaren Abstiegskandidaten gesehen hat, dürfte sich derzeit gehörig wundern. Mit einem Sieg in Köln kann die Mannschaft sogar auf Platz eins springen. Aber auch sonst ist die Paarung brisant.

In seiner dritten Amtszeit befindet sich Claus-Dieter Wollitz derzeit als Trainer von Energie Cottbus. Anfang Oktober gab es auch wegen dieser außergewöhnlichen Treue die Ehrennadel des Vereins. Da vergisst man schonmal, dass Wollitz auch bei anderen Klubs in der Verantwortung stand. Bei Viktoria Köln zum Beispiel, dem kommenden Gegner der Lausitzer in der 3. Liga.



Dort hielt sich Wollitz von 2013 an eineinhalb Jahre. Die Trennung nach einer sportlich enttäuschenden Zeit mündete in einer Klage über offene Gehaltszahlungen. Heute spricht Wollitz voller Respekt überden Klub: "Viktoria ist wie eine Familie. Mit den richtigen Menschen, am richtigen Ort. Ich habe großen Respekt davor, was sie nach meiner Zeit erreicht haben." Eine besondere Note dürfte die Partie an alter Wirkungsstätte dennoch für ihn haben.

Sollte der aktuelle Tabellen-Fünfte Energie beim aktuellen Tabellen-Neunten Viktoria gewinnen, winkt darüberhinaus zumindest über Nacht die Tabellenführung in der dritten Liga. Damit es so weit kommt, sollten die Cottbuser aber defensiv stabiler agieren als zuletzt, als sie sieben Gegentreffer in zwei Partien kassierten. Immerhin: Wollitz hat bei der Aufstellung die Qual der Wahl — ausnahmslos alle Spieler sind fit.

Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb24, 22.11.2024, 22 Uhr