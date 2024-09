Jetzt im Liveticker Jetzt im Liveticker: Gelingt Energie Cottbus in Osnabrück der dritte Ligasieg in Folge? Stand: 24.09.2024 18:25 Uhr

Nach schwierigem Start in die 3. Liga hat Aufsteiger Energie Cottbus mittlerweile eine kleine Siegesserie gestartet und sich aus dem Tabellenkeller gekämpft. An alter Wirkungsstätte von Trainer Wollitz soll nun der dritte Sieg in Folge her.

Obwohl Claus-Dieter Wollitz insgesamt sechs Jahre lang in Osnabrück an der Seitenlinie stand, blickte der heutige Cottbus-Trainer relativ unemotional auf das Duell mit seinem Ex-Klub. "Ich habe keine Vorfreude auf das Spiel. Dafür hat mich der Verein zu schlecht behandelt, für das, was ich dort geleistet habe", sagte er vor der Abreise ins westliche Niedersachsen.

Der volle Fokus gilt also dem Sportlichen. Und da war Energie zuletzt ziemlich erfolgreich: Beim 3:0-Sieg in Verl und dem noch deutlichern 4:0-Heimerfolg gegen Stuttgart II zeigten die Lausitzer starke Leistungen und kletterten aus dem Tabellenkeller. Diese Serie soll nun in Osnabrück ausgebaut werden.



Und die Chancen dafür stehen gar nicht mal so schlecht, schließlich treffen sie dort auf einen Absteiger im Chaos. Der VfL hat noch große Probleme, sich in der 3. Liga zurecht zu finden. Nur einen Sieg holte der Klub an den ersten sechs Spieltagen und zog dafür vor wenigen Tagen die Konsequenzen: mit sofortiger Wirkung musste Trainer Uwe Koschinat seinen Posten räumen. Gegen Cottbus sollen nun die beiden Co-Trainer Tim Danneberg und Maniyel Nergiz interimsmäßig aushelfen.

Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb24, 24.09.2024, 21:45 Uhr