Jetzt hören und im Live-Ticker Jetzt hören und im Live-Ticker: Setzt sich Deutschland im EM-Achtelfinale gegen Dänemark durch?

Stand: 29.06.2024 19:59 Uhr

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft am Samstagabend im EM-Achtelfinale auf Dänemark. Mit einem Sieg wäre die DFB-Elf bereits eine Runde weiter als bei der EM 2021. Jetzt hören und im Live-Ticker

Es steht das erste K.O.-Spiel für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft seit exakt drei Jahren an. Damals, ebenfalls am 29. Juni, spielte die DFB-Elf im EM-Achtelfinale gegen England - und verlor letztendlich mit 0:2. Bei der Heim-Euro soll alles anders werden. Und so besteht am heutigen Samstagabend (21 Uhr) im EM-Achtelfinale gegen Dänemark die große Chance, die grauen letzten Jahre hinter sich zu lassen.

Rund 20.000 Deutschland-Fans marschierten gemeinsam zum Dortmunder Stadion. (Foto: IMAGO / Eibner)

Dafür braucht die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann einen Sieg in Dortmund und damit den Einzug ins Viertelfinale - wo vermutlich Spanien, das im Achtelfinale auf Georgien trifft, dann der Gegner sein wird.



Dänemark hat eine äußerst durchwachsene Gruppenphase hinter sich. Drei Unentschieden gegen Slowenien, England und Serbien reichten gerade so zum Weiterkommen. Mit Spielern wie Christian Eriksen, Pierre-Emil Hojbjerg oder Rasmus Hojlund können die Skandinavier aber jeden Gegner nerven und für eine Überraschung sorgen. Trainer Kasper Hjulmand habe jedenfalls "immer ein gutes Gefühl, wenn wir so ein bisschen die Außenseiterrolle einnehmen, gegen größere Mannschaften."

Die Aufstellungen

Deutschland: Neuer - Raum, Schlotterbeck, Rüdiger, Kimmich - Kroos, Andrich - Musiala, Gündogan, Sané - Havertz



Dänemark: Schmeichel - Andersen, Vestergaard, Christensen - Maehle, Delaney, Hojbjerg, Bah - Eriksen - Skov Olsen, Höjlund



