Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Kann Hertha BSC auch in Köln punkten?

Gefordert beim Topteam: Nach zuletzt zwei Siegen will Hertha BSC am Samstagabend auch beim 1. FC Köln bestehen und sich weiter von den Abstiegsplätzen absetzen. Für die Rheinländer geht es darum, die Tabellenführung zurück zu erobern.

Nach zwei Siegen in Folge will Fußball-Zweitligist Hertha BSC ebenso auswärts beim 1. FC Köln Punkte holen. "Wir brauchen keine zusätzliche Motivation, wenn wir gegen den Tabellenführer antreten", sagte Herthas Co-Trainer Andre Mijatovic am Donnerstag. "Wir spielen da, um etwas mitzunehmen, ob einen Punkt oder drei."



In der laufenden Spielzeit mussten die Berliner bereits zwei Niederlagen gegen Köln hinnehmen. Sowohl im Hinspiel (0:1) als auch bei der schmerzhaften Pleite im Pokal (1:2 n.V.) hatte Hertha das Nachsehen.

Chance auf drei Siege in Folge

Mit einem Auswärtssieg in der Domstadt würde Hertha erstmals seit Oktober 2019 wieder drei Liga-Dreier in Folge sammeln. In Galaform befindet sich seit Wochen Fabian Reese: Herthas Außenangreifer erzielte in den vergangenen drei Spielen fünf Tore. Reese ist auch in Köln gesetzt.



Herthas Startelf: Ernst - Gechter, Leistner, Kenny - Zeefuik, Demme, Winkler - Maza, Cuisance - Reese, Scherhant

