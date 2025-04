Halbfinal-Auftakt Moritz Reichert führt BR Volleys zum Sieg gegen Giesen Stand: 05.04.2025 19:58 Uhr

Die Berlin Volleys haben zum Auftakt des Halbfinales um die deutsche Volleyball-Meisterschaft eine eindrucksvolle Vorstellung abgeliefert.

Das erste von maximal fünf Play-off-Spielen gegen die Grizzlys Giesen gewann der deutsche Rekordmeister am Samstag mit 3:0 (33:31, 25:115, 25:16). Vor 4.123 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle war bei den Berlinern Außenangreifer Moritz Reichert der herausragende Akteur.



Die zweite Begegnung beider Teams findet bereits am Mittwoch in Hildesheim statt. Am 13. April haben die Volleys dann im dritten Spiel wieder Heimrecht.

Sechs vergebene Satzbälle

Dramatik brachte nur der erste Durchgang, in dem beide Mannschaften noch auf Augenhöhe agierten. Am Ende konnte der Gast sechs Satzbälle nicht verwerten. Tobias Krick hingegen nutzte für die Volleys bereits die dritte Gelegenheit, um für seine Mannschaft bei 33:31 die 1:0-Satzführung zu erzielen.



Der erfolgreiche Start ins Spiel gab dem Titelverteidiger die zuletzt mitunter vermisste Sicherheit. Reichert, Krick und Jake Hanes überzeugten fortan, dabei unterstützt von ihrem sehr umsichtig und variantenreich agierenden Zuspieler Johannes Tille. Mit dem dritten Matchball beendete Nationalspieler Reichert schließlich das Match.

