Saisonstart der Regionalliga Nordost Hertha II schlägt Chemie Leipzig, Altglienicke verliert in letzter Minute

Die neue Saison in der Regionalliga Nordost ist für die Mannschaften aus Berlin und Brandenburg durchwachsen gestartet. Am Freitagabend gewann Hertha BSC II sein erstes Spiel der Spielzeit 2023/24 gegen Chemie Leipzig mit 3:0 (2:0). Zeitgleich kassierte die VSG Altglienicke auswärts bei Lok Leipzig in letzter Minute eine bittere 1:2-Niederlage (1:0).

Hertha II gewinnt verdient

Einen Tag vor dem Zweitligaauftakt der ersten Mannschaft war Herthas Zweitvertretung in ihrem Heimspiel gegen Leipzig spielbestimmend. Angeführt wurde sie dabei von den im Sommer für den Profi-Kader verpflichteten Stürmern Gustav Christensen und Smail Prevljak. Nachdem Christensen Hertha in der 18. Minute aus rund 20 Metern in Führung gebracht hatte, legte Prevljak kurz darauf aus kurzer Distanz zum 2:0 nach (27. Minute). Während Hertha sich auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit immer wieder Chancen herausspielte, kam von den Leipziger Gastgebern offensiv wie defensiv zu wenig.



Erst nach rund einer gespielten Stunde wurden die Sachsen aktiver und erarbeiteten sich auch selbst Chancen. Dennoch waren es anschließend die Berliner, die in der 71. Minute erneut trafen: Nach einer vergebenen Großchance von Leipzigs Florian Kirstein verwertete Ruwen Werthmüller auf der anderen Seite eine Flanke von Nader El-Jindaoui. Der Treffer zum 3:0 markierte gleichzeitig den Endstand und bescherte Herthas zweiter Mannschaft so den ersten Saisonsieg.

Altglienickes Niederlage in der Nachspielzeit

Auch für die VSG Altglienicke sah es im Auswärts- und Auftaktspiel bei Lok Leipzig lange gut aus. In der 21. Minute brachte Anthony Roczen die Berliner nach einer guten Parade von Leipzigs Isa Dogan per Nachschuss in Führung. Auch insgesamt zeigte sich Altglienicke in der ersten Halbzeit mit mehr Spielanteilen und den zielstrebigeren Aktionen.



In der zweiten Halbzeit ergab sich anschließend zunächst das gleiche Bild – ehe in der 58. Minute dann doch die Gastgeber jubelten. Nach einem Doppelpass versenkte Farid Abderrahmane den Ball zum 1:1 rechts im Tor. Beeindrucken ließ Altglienicke sich hiervon allerdings nicht. Insbesondere in der Schlussphase machten die Gäste viel Druck auf ihre Gastgeber. Druck, den sich allerdings Lok Leipzig in der dritten Minute der Nachspielzeit zunutze machte: Nach einer Flanke spielten die Leipziger Altglienicke einen Konter konsequent aus, Abou Ballo traf zum 2:1-Endstand.

Erfurt gewinnt, Cottbus startet Sonntag

Im dritten Spiel des Freitagabends gewann Rot-Weiß Erfurt zu Hause mit 2:0 (0:0) gegen die Zweitvertretung von Hansa Rostock. Die weiteren Partien des ersten Spieltags in der Regionalliga Nordost werden am Samstag und Sonntag ausgespielt. Dann startet unter anderem auch Energie Cottbus mit einem Auswärtsspiel bei Viktoria Berlin in die neue Saison (Sonntag, 13 Uhr).

