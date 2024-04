Fußball Fußball: Benjamin Eta wird ab kommender Saison neuer Cheftrainer von Tennis Borussia Stand: 18.04.2024 06:08 Uhr

Der Fußball-Oberligist Tennis Borussia Berlin hat seinen neuen Trainer für die kommende Saison verkündet. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, wird Benjamin Eta das Amt im Sommer übernehmen. Der gebürtige Hamburger ist der Ehemann von Marie-Louise Eta, die beim Bundesligisten 1. FC Union als Co-Trainerin aktiv ist.

Zuletzt bei Weiche Flensburg

Benjamin Eta war als Spieler unter anderem in der Hamburger Oberliga sowie der Bremenliga aktiv. Dort konnte er beim TuS Schwachhausen auch erste Erfahrungen als Co-Trainer sammeln und stieg nach nur einem Jahr zum Cheftrainer auf.



Vier Jahre später wechselte er zum Ligakonkurrenten Bremer SV, mit dem er in den Spielzeiten 2020/21 und 2021/22 den Landespokal in Bremen gewinnen konnte und 2022 als Meister der Bremenliga in die Regionalliga Nord aufstieg. Zuletzt trainierte Eta den Regionalligisten Weiche Flensburg. Ende vergangenen Jahres wurde er jedoch freigestellt, nachdem der Verein durch eine Niederlagenserie tief in den Tabellenkeller rutschte.

Lorenz überraschend zurückgetreten

TeBe war auf der Suche nach einem neuen Trainer, nachdem René Lorenz zu Beginn der Woche überraschend seinen Rücktritt von dem Posten bekannt gegeben hatte. Bis zu Etas Antritt im Sommer übernimmt nun der aktuelle Co-Trainer Sercan Kara den Job.



Der Klub liegt im ersten Jahr nach dem Abstieg aus der Regionalliga Nordost in der fünften Spielklasse derzeit auf Rang sechs. Vom einzigen Aufstiegsplatz trennen ihn mehr als 20 Punkte.

