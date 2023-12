Regionalliga Nordost Erneute Spielabsagen in der Regionalliga: Babelsberg, BFC, BAK , Luckenwalde und Hertha II betroffen Stand: 14.12.2023 20:17 Uhr

In der Fußball-Regionalliga Nordost gibt es weitere Spielabsagen. Die für Freitagabend angesetzte Partie zwischen Chemie Leipzig und Hertha II muss wegen einer Erkältungswelle bei Chemie verschoben werden, wie die Sachsen am Donnerstag mitteilten. Auch das für kommenden Dienstag geplante Spiel der Leipziger beim BFC Dynamo fällt aus.



Wegen Unbespielbarkeit des Platzes wurde zudem die für Freitag angesetzte Partie des SV Babelsberg beim ZFC Meuselwitz abgesagt.

Auch der Berliner AK kann sein Heimspiel am Sonntag gegen den FSV Luckenwalde nicht bestreiten. Wie der BAK mitteilte, wurde diese Entscheidung nach einer Platzbegehung im Poststadion am Donnerstag getroffen.



Regionalligist Energie Cottbus hatte bereits am Montag bekannt gegeben, dass die restlichen zwei Spiele in diesem Jahr gegen Luckenwalde und Viktoria Berlin nicht stattfinden können. Grund ist eine Krankheitswelle bei den Lausitzern.