Spanien gegen England Endspiel am Sonntag: Das wird fürs EM-Finale in Berlin wichtig Stand: 11.07.2024 16:37 Uhr

Die Hauptstadt bereitet sich auf das EM-Finale zwischen Spanien und England vor (Sonntag, 21 Uhr). Eingetroffen ist die begehrte Trophäe bereits drei Tage vorher - mit dem Zug. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Turnier-Abschluss in Berlin.

Die Trophäe der Fußball-Europameisterschaft hat Berlin mit der Bahn erreicht. Die früheren Nationalspieler Gerald Asamoah und Mario Basler fuhren am Donnerstag pünktlich um 12:17 Uhr mit dem ICE 845 am Hauptbahnhof ein. Dort wurde der Pokal auf dem Vorplatz dem europäischen Fußballverband (UEFA) überreicht.



Das Berliner Olympiastadion ist am kommenden Sonntag (21 Uhr) Schauplatz des Endspiels zwischen England und Spanien. Das Endspiel ist die insgesamt sechste Partie, die im Rahmen der EM in Berlin ausgetragen wird.

Gerald Asamoah (l.) und Mario Basler mit dem EM-Pokal unterwegs nach Berlin. (Foto: rbb)

Die "Three Lions" sind am Mittwochabend durch einen dramatischen Last-Minute-Sieg gegen die Niederlande ins Finale eingezogen (2:1). Am Abend zuvor hatte Spanien das Finale durch einen 2:1-Sieg gegen Frankreich erreicht.

Wer ist Favorit?

Es dürfte keine Diskussionen um die Frage geben, welche Auswahl in den bisherigen Partien einen besseren Eindruck hinterlassen hat. Das waren die Spanier: Sechs Spiele, sechs Siege – mit einem der jüngsten Kader angereist, glückte den Iberern mit furiosem Offensivfußball der Einzug ins Endspiel. Sie gelten als favorisiert.



Der Flügelstürmer Lamine Yamal, der am Tag vor dem Endspiel seinen erst 17. Geburtstag feiern wird, stach mit rasanten Auftritten und einem Traumtor im Halbfinale gegen Frankreich hervor. Erfolgreichster Offensivspieler mit drei Treffern ist allerdings der Bundesliga-Akteur Dani Olmo (RB Leipzig), der als Bankspieler ins Turnier startete und nun zum Hoffnungsträger avanciert ist. Erwartungsgemäß überzeugt hat zudem Rodri, der in der englischen Premier League bei Manchester City unter Vertrag steht. Der Lenker der Spanier gilt manchen als weltbester defensiver Mittelfeldspieler.



Nun trifft die von Luis de la Fuente trainierte Auswahl mit den Engländern allerdings auf eine Mannschaft, die ihrerseits mit starkem Rückenwind antritt. Nach mühseligen Partien, in denen das Team um die Superstars Jude Bellingham (Real Madrid) und Harry Kane (Bayern München) selten ihr Potenzial abrief, zeigten die Spieler von Trainer Gareth Southgate im Halbfinale gegen die Niederlande eine verbesserte Leistung. Durch ein Tor im letzten Moment durch Ollie Watkins erreichte England sein erstes Turnierfinale außerhalb des eigenen Landes.

Wer pfeift?

Der 35 Jahre alte Francois Letexier soll das Finale der Fußball-EM am Sonntag als Schiedsrichter leiten. Der Franzose war bei der laufenden Endrunde schon dreimal im Einsatz, die Spanier pfiff er bereits bei ihrem Achtelfinalsieg gegen Georgien (4:1).

Wie viele Menschen werden im Olympiastadion erwartet?

Das Olympiastadion hat während der EM ein Fassungsvermögen von 71.000 Zuschauern und war während des Turniers stets ausverkauft.

Die EM-Stimmung in Bildern Von 0 auf 100 in EM-Stimmung: Der Fußball prägt das Stadtbild in Berlin. Ob gut gefüllte Fanmeile, Rauch überm Olympiastadion, sehr viel Müll oder absurde Verkleidungen der Fans - eine Bildergalerie mit Eindrücken der Europameisterschaft.mehr

Wo kann man das Spiel schauen?

Die ARD überträgt das Endspiel am Sonntag live, außerdem gibt es einen kostenlosen Livestream auf sportschau.de.



Natürlich wird die Partie wieder auf der Fanmeile am Brandenburger Tor gezeigt sowie in der nahegelegenen Fanzone am Reichstag.



Außerdem läuft das Finale auf zahlreichen Großbildschirmen in Gaststätten: Wie die Verwertungsgesellschaft Gema in München am Donnerstag mitteilte, hat Berlin die mit Abstand meisten Public-Viewing-Gelegenheiten im Turnierverlauf aufgebaut - nirgends stehen so viele Großleinwände zur EM wie in der Hauptstadt. Insgesamt wurden dort 2.335 Leinwände und Riesenmonitore zur öffentlichen Fußball-Übertragung angemeldet.

Spanischer Fan auf der Fanmeile. (rbb/ Silke Mehing)

Wie viele Fans kommen nach Berlin?

Zehntausende Anhänger der Finalisten werden am Sonntag die Berliner Innenstadt prägen. Was an Unterstützung möglich ist, das stellten am Mittwoch in Dortmund die Niederländer unter Beweis. Rund 100.000 Anhänger waren vor der Halbfinal-Partie gegen England singend und hüpfend durch die Innenstadt in Richtung Westfalenstadion gezogen. Englische Fans waren in der Unterzahl, brachten es aber auf immerhin etwa 25.000.



Wo sich die Zahlen am Sonntag in Berlin bewegen werden, ist naturgemäß unklar, doch sie dürften niedriger ausfallen, allein schon wegen der größeren Distanz zwischen England und Berlin bzw. Spanien und Berlin. Offizielle Schätzungen liegen noch nicht vor.



Als sogenannte "Meeting Points" werden in Berlin am Hammarskjöldplatz an der Messe Berlin und am Breitscheidplatz in der CIty West Treffpunkte für die Fans der jeweiligen Nationalmannschaften eingerichtet. Welche Nation welchem Ort zugeteilt ist, war am Donnerstagnachmittag noch unklar.

Wie wird das Wetter?

Passabel. Die Temperaturen sollen tagsüber bei rund 25 Grad liegen, am Abend dürfte es mild bei über 20 Grad bleiben. Allerdings ist eine Wolkendecke über der Hauptstadt angekündigt - Schauer gelten jedoch als unwahrscheinlich.

Sendung: rbb24 Inforadio, 11.07.2024, 12:15 Uhr