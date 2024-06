EM-Achtelfinale Deutschland gegen Dänemark EM-Achtelfinale Deutschland gegen Dänemark: Public Viewing am Potsdamer Luisenplatz abgesagt Stand: 28.06.2024 12:28 Uhr

Kurz vor dem EM-Spiel Deutschlands gegen Dänemark am Samstag (21 Uhr) haben die Veranstalter das Public Viewing auf dem Luisenplatz in Potsdam abgesagt.



Hintergrund sei, dass Stadt und Polizei die Sicherheitsauflangen nachträglich verschärft hätten, erklärten Veranstalter Heiko Bengs und die Stadtverwaltung am Donnerstagabend in einer gemeinsamen Mitteilung. Diese Auflagen könne der Veranstalter nicht mehr rechtzeitig umsetzen.

Sorge vor zu großer Menschenmasse

Grund für die Verschärfung ist demnach die Sorge, dass zu viele Menschen die Deutschlandspiele auf dem Luisenplatz verfolgen wollten und die Sicherheit deshalb nicht gewährleistet werden könne.



Das 18 Uhr-Spiel am Samstag zwischen der Schweiz und Italien darf demnach weiterhin auf der großen Leinwand gezeigt werden.

