Eislaufen Eislaufen: Saison im Berliner Erika-Heß-Stadion endet vorzeitig Stand: 21.01.2025 20:01 Uhr

Das Erika-Heß-Eisstadion in Berlin-Wedding hat vorzeitig die Saison beendet. Wie das Bezirksamt Mitte am Dienstag mitteilte, musste das Eisstadion aufgrund dringender Erneuerungen an der Kühlanlage bereits am Montag geschlossen werden.



Eine Überlastung der Anlage sei aufgrund des ammoniakhaltigen Kühlmittels zwingend zu vermeiden, so das Bezirksamt. Deshalb sei bereits am Wochende entschieden worden, das Eisstadion zu schließen.



"Wir bedauern die sofortige Schließung des Erika-Heß-Eisstadions sehr", sagte Schul- und Sport-Stadtrat Benjamin Fritz (CDU). "Jedoch ist durch die Nichtfunktionalität mehrerer Verdichter eine sichere Nutzung des Eisstadions nicht zu gewährleisten.

Der Countdown für Minerva Hase und Nikita Volodin läuft Minerva Hase und Nikita Volodin sind in der Eiskunstlauf-Weltspitze angekommen. Bei der Europameisterschaft in Tallinn (Estland) wollen sie das unter Beweis stellen. Trainiert wird dafür bis zur letzten Sekunde. Minerva Hase und Nikita Volodin sind in der Eiskunstlauf-Weltspitze angekommen. Bei der Europameisterschaft in Tallinn (Estland) wollen sie das unter Beweis stellen. Trainiert wird dafür bis zur letzten Sekunde. mehr

Anlage wird im Laufe des Jahres erneuert

Dem Bezirksamt zufolge ist geplant, die Verdichter der Kühlanlage im Laufe des Jahres zu erneuern. Man sei zunächst davon ausgegangen, dass der Zustand der Kühlanlage noch den Betrieb bis zum Saisonende aufrechterhalten könne, doch nun sei klar, dass die konstante Kühlung des Eises nicht mehr hätte gewährleistet werden können.



Man werde mit Hochdruck daran arbeiten, in der kommenden Saison wieder beide Eisflächen öffnen zu können, sagte Fritz.

Sendung: rbb24, 21.01.2025, 21.45 Uhr