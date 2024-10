Drittliga-Spiel in Rostock Drittliga-Spiel in Rostock: Bundespolizei nimmt nach Angriff auf Zug in Gransee Ermittlungen auf Stand: 28.10.2024 14:30 Uhr

Ein Zug mit 700 Fans des Fußball-Drittligisten Rot-Weiß Essen wurde am Samstag mitten in Brandenburg per Notbremse gestoppt. 200 Unbekannte attackierten den Zug mit Steinen. Nun wird unter anderem wegen Landfriedensbruchs ermittelt.

Nach dem Angriff auf einen Sonderzug von Essener Fußball-Fans in Brandenburg und Störaktionen in Rostock hat die Bundespolizei Berlin Ermittlungen aufgenommen.



Wie die Bundespolizei am Montag dem rbb mitteilte, wird wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, der gefährlichen Körperverletzung sowie des Verdachts des Landfriedensbruchs im besonders schweren Fall ermittelt.

Hansa geht davon aus, dass Täter aus Fanlager kommen

Die rund 700 Essener Anhänger waren am Samstag auf dem Weg zum Drittliga-Spiel in Rostock. Im Zug wurde bei Gransee auf freier Strecke offenbar die Notbremse gezogen. Rund 200 weiß gekleidete Vermummte kamen aus der Deckung und warfen Steine und Pyrotechnik auf den Zug. Die Scheiben mehrerer Waggons gingen bei der Attacke zu Bruch.



Die Rostocker Vereinsführung geht davon aus, dass die Täter aus dem Hansa-Fanlager kommen. Der Vorstandsvorsitzende Jürgen Wehlend zeigte sich gegenüber dem NDR entsetzt. "Wir verurteilen das natürlich auf das Schärfste." Jede Form von Gewalt sei in keinster Weise tolerabel. Der Vorstand wolle sich zeitnah mit Sicherheitskräften und Ermittlern zusammensetzen, um über das weitere Vorgehen zu beraten.



Essens Sportdirektor Christian Flüthmann erklärte, dass nach seiner Kenntnis zum Glück niemand verletzt worden sei.

Hansa-Hooligans störten Abfahrt in Rostock

Nach WDR-Informationen wurden die beschädigten Abteile im nächsten Bahnhof abgehangen und die Insassen für die Weiterfahrt auf den Rest des Zuges aufgeteilt. Hansa Rostock organisierte nach eigenen Angaben einen Shuttle-Service ins Ostseestadion. Beim DFB erwirkte der Verein, dass die Partie eine halbe Stunde später angepfiffen wurde. Die Fans trafen aber erst zur Halbzeitpause im Ostseestadion ein. Rostock gewann die Partie 4:0.



Auch bei der Abreise der Essener Fans kam es zu Zwischenfällen. Hansa-Hooligans versuchten am Hauptbahnhof in Rostock, die Abfahrt der Gäste zu stören. Einsatzkräfte der Polizei mussten eingreifen und die Störer zurückdrängen.



Noch am Samstag wurde die Wohnung eines Tatverdächtigen durchsucht. Es soll sich um einen 20-Jährigen Deutschen aus Nordwestmecklenburg handeln. Die sichergestellten Beweismittel würden nun untersucht, hieß es.

Sendung: rbb24 Inforadio, 28.10.2024, 14:00 Uhr