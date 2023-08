Sieg im Recurve-Finale gegen Frankreich Deutsche Bogenschützinnen holen WM-Gold Stand: 04.08.2023 17:14 Uhr

Die deutschen Bogenschützinnen haben bei der Heim-WM in Berlin groß aufgetrumpft und Gold im Teamwettbewerb gewonnen.

Michelle Kroppen, Katharina Bauer und Charline Schwarz gewannen am Freitag das Recurve-Finale gegen Frankreich mit 5:3 und sicherten dem Deutschen Schützenbund (DSB) durch den Medaillengewinn auch die Team-Quotenplätze für die Olympischen Spiele in Paris 2024.



Bronze ging an das Team aus Mexiko, gegen das sich die deutsche Mannschaft im Halbfinale durchgesetzt hatte (6:0). Kroppen steht am frühen Freitagabend an der Seite von Florian Unruh noch im Mixed-Finale. Gegner im Kampf um die Goldmedaille ist Südkorea.

Einzel-Finale ohne deutsche Beteiligung

Der DSB hat nun vier von fünf olympischen Wettbewerben mit Quotenplätzen abgedeckt (Einzel Frauen, Team Frauen, Mixed, Einzel Männer). Im Mixed und Männer-Einzel garantiert Unruh durch den Sieg bei den European Games in Krakau das Startrecht.



Im Einzel der Heim-WM hatten die deutschen Starter am Donnerstag den Einzug in die Finalrunden am Sonntag verpasst. Bei widrigen Bedingungen wurde Unruh als Neunter bester DSB-Athlet. "Die Bedingungen zählen auf jeden Fall zu den schwierigsten zehn Turnieren, die ich bisher geschossen habe", hatte Unruh nach dem Achtelfinal-Aus gegen den Kanadier Eric Peters (4:6) gesagt. "Im letzten Match habe ich viele schlechte Entscheidungen getroffen."

