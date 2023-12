Darts-WM Darts-WM: Martin Schindler zieht in nächste Runde ein Stand: 22.12.2023 22:37 Uhr

Der Brandenburger Martin Schindler hat am Freitagabend bei der Darts-Weltmeisterschaft souverän die dritte Runde erreicht. Gegen den Niederländer Jermaine Wattimena gelang dem Strausberger im Londoner Alexandra Palace ein 3:1-Sieg.



Damit stehen erstmals drei Deutsche in der dritten Runde einer WM. Zuvor hatte der frühere Handball-Torhüter Florian Hempel aus beinahe aussichtsloser Position noch 3:2 gegen den favorisierten Belgier Dimitri van den Bergh, die Nummer 15 der Weltrangliste, gewonnen. Auch Gabriel Clemens startete mit einem Sieg in die WM (3:1 gegen Man Lok Leung ).

Nächster Deutscher im Einsatz ist der Berliner Ricardo Pietreczko: Der WM-Debütant trifft in seinem Zweitrundenmatch am Samstag auf den Engländer Callan Rydz. Dragutin Horvat war in der ersten Runde gescheitert.

