Volleyball Champions League BR Volleys verlieren Viertelfinal-Hinspiel gegen Trentino deutlich Stand: 21.02.2024 21:53 Uhr

Der deutsche Meister BR Volleys steht in der Champions League gegen den großen Favoriten Itas Trentino vor dem Aus. Die Berliner unterlagen dem Weltklasseteam aus Italien am Mittwochabend im Viertelfinal-Hinspiel in der Max-Schmeling-Halle deutlich mit 0:3 (18:25, 17:25, 17:25). Im Rückspiel in Trient am kommenden Donnerstag bräuchten die Volleys nun ein 3:0 oder 3:1 und müssten dann noch einen Entscheidungssatz gewinnen.

Volleys zuletzt drei Jahre in Folge im Viertelfinale ausgeschieden

Die Gäste dominierten vor 6.847 Fans den ersten Satz von Beginn an und hielten die Volleys auf Distanz. Den zweiten Durchgang gestalteten die Berliner zunächst ausgeglichen, bevor die italienischen Weltmeister Alessandro Michieletto, Ricardo Sbertoli und Daniele Lavia sich mit ihrer Klasse durchsetzten. Auch im dritten Satz ließ der italienische Meister den Hausherren am Ende keine Chance.



In den vergangenen drei Jahren scheiterten die Berliner jeweils in der Runde der letzten Acht an italienischen Teams, zweimal an Trentino.

