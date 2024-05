Liveticker der Mitgliederversammlung Bernstein zum "Herthaner des Jahres" ernannt - Dardai verabschiedet sich von Fans Stand: 26.05.2024 11:38 Uhr

Hertha BSC steht eine brisante Mitgliederversammlung bevor. Obwohl keiner der Tagesordnungspunkte entscheidende Weichenstellungen im Verein nahelegt, könnte das Treffen von lebhaften Debatten begleitet sein. Hier gibt's den Liveticker.

11:30 Uhr

Wie üblich würdigen die Mitglieder auch diesmal alle seit der vergangenen MV verstorbenen Mitglieder. Auf der großen Leinwand werden alle Namen der betroffenen Herthaner eingeblendet - darunter auch der des einstigen Präsidenten Kay Bernstein, der zu Jahresbeginn plötzlich verstarb.



"Sein Tod hinterlässt eine große Lücke in der Hertha-Familie", sagt Interimspräsident Fabian Drescher in einer folgenden Ansprache. "Kay liebte und lebte unseren Verein." Er habe Spuren hinterlassen, wie es andere Präsidenten "in mehreren Amtszeiten nicht geschafft haben". Unter Applaus ernennt Drescher den einstigen Präsidenten zum "Herthaner des Jahres 2024". Entgegengenommen wird die Ehrung von Kay Bernsteins Mutter sowie seiner Ehefrau.

Der Kampf um das Vermächtnis von Kay Bernstein Die Mitgliederversammlung von Hertha BSC am Sonntag bietet einmal mehr Zündstoff. Die Trennung von Trainer Pal Dardai, die finanzielle Situation von Investor 777, ein offener Brief der Ultras, aber vor allem der "Berliner Weg" werden diskutiert. Von Marc Schwitzkymehr

11:08 Uhr

Der Beginn der Mitgliederversammlung sorgt für gute Laune und stehende Ovationen im Veranstaltungssaal: Eine Grußbotschaft des ehemaligen Trainers Pal Dardai wird eingeblendet, der sich gerade im Urlaub befindet: "Nach dem Urlaub kann ich beim Wiederaufstieg helfen", sagt er. "Danke für alles." Seine genaue Funktion ab der kommenden Saison ist noch unklar, er soll dem Klub nach seinem Abdanken als Cheftrainer aber erhalten bleiben.



Interimspräsident Fabian Drescher begrüßt die anwesenden Mitglieder und fasst seine Erwartungen an die Mitgliederversammlung in Worte: "Ich hoffe, dass wir heute offen und ehrlich ins Gespräch kommen können."

10:47 Uhr

Die Event-Halle im auf dem Berliner Messegelände füllt sich derweil. Außer Stellungnahmen zu vereinspolitischen Herausforderungen erwarten einige Mitglieder auch Antworten auf die Trainerfrage: Pal Dardai und der Verein hatten für das Ende der Saison ihre Trennung bekannt gegeben. Der Zweitligist beendete die Spielzeit auf dem neunten Platz und blieb damit hinter den Erwartungen zurück. Wer auf die Vereinsikone Dardai folgen soll, ist noch offen.

Darum geht es bei der Mitgliederversammlung

Herzlich Willkommen zum Liveticker der Mitgliederversammlung von Hertha BSC. Start der Veranstaltung im City Cube der Messe Berlin ist um 11 Uhr.



Das Zusammentreffen der Vereinsmitglieder bietet gehörigen Zündstoff. Der maßgeblich vom verstorbenen Ex-Präsidenten Kay Bernstein geprägte "Berliner Weg" wurde zu Beginn von 2023 als neue Leitlinie im Verein implementiert. Hinter diesem Weg konnten sich die allermeisten bei der "alten Dame" versammeln - doch im Mai 2024 steht er so sehr zur Debatte wie nie zuvor.



Mit Investor 777 Partners, der derzeitigen Vereinsführung und der aktiven Fanszene um die Ultra-Gruppe "Harlekins Berlin 98" gibt es verschiedene Parteien, die unterschiedlicher Ansicht über die Zukunftsausrichtung des Klubs sind. Die "Harlekins" kritisierten zuletzt in einem offenen Brief den ohnehin ungeliebten Investor, der wirtschaftlich in dramatische Schieflage geraten sein soll, deutlich. Doch auch die Vereinsführung gefährde den von Bernstein eingeschlagenen Weg.



Auf der Mitgliederversammlung werden keine großen Entscheidungen getroffen und auch keine Gremienwahlen stattfinden - und doch umgibt sie eine große Brisanz.

