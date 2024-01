Eiskunstlauf Berliner Paarläufer Hase/Volodin verpassen eine EM-Medaille Stand: 11.01.2024 21:31 Uhr

Die Berliner Paarläufer Minerva Hase und Nikita Volodin sind bei den Eiskunstlauf-Europameisterschaften überraschend ohne Medaille geblieben. Bei den Titelkämpfen im litauischen Kaunas kamen sie am Donnerstagabend nach einer verpatzten Kür nicht über den fünften Platz hinaus.

Das hochgehandelte Duo war nach Platz zwei im Kurzprogramm ambitioniert in die Kür gestartet. Dort häuften sich aber viele, teils schwere Fehler. In der Sprungsequenz war Hase beim Doppelaxel unsicher, beim dreifachen Wurf-Rittberger stürzte sie, die Hebung wurde abgebrochen. So rutschten die Berliner bei ihrer ersten gemeinsamen EM-Teilnahme mit einer Punktzahl von 190,69 aus den sicher geglaubten Medaillenrängen.



Gold ging an die Italiener Lucrezia Beccari/Matteo Guarise (199,19) vor Anastasia Metelkina/Luka Berulawa (Georgien/196,14) und ihren Landsleuten Rebecca Ghiliardi/Filippo Ambrosini (195,68).

Hocke/Kunkel nur auf Rang

Das zweite Berliner Paar, Annika Hocke/Robert Kunkel, belegte mit 177,75 Zählern nur den siebten Rang. Die EM-Bronzemedaillengewinner des Vorjahres hatten verletzungsbedingt lange pausieren müssen.



"Wir hatten gehofft, es im Wettkampf besser als im Training hinzubekommen. Aber mit nur zweieinhalb Wochen gemeinsamen Trainings zwei perfekte Programme zu laufen, war vor vornherein utopisch", sagte Hocke. Kunkel, der wegen Rückenbeschwerden lange ausgefallen war, meinte: "Wir sind mit null Erwartungen zur EM gekommen. Bei der WM wollen wir dann nahe an die hundert Prozent herankommen."



Die Weltmeisterschaften finden vom 18. bis 24. März im kanadischen Montreal statt.

Sendung: rbb24, 11.01.2024, 21:45 Uhr