Basketball | Euroleague Basketball-Euroleague: Alba Berlin hält gegen Olympiakos Piräus lange Zeit mit, verliert am Ende aber recht deutlich Stand: 30.01.2024 22:24 Uhr

Die Basketballer von Alba Berlin haben in der Euroleague am Dienstagabend erneut eine Niederlage kassiert.



Eine starke erste Hälfte reichte dem Bundesligisten nicht. Am Ende verlor Alba beim griechischen Meister Olympiakos Piräus mit 87:101 (48:45). Die Albatrosse bleiben somit Tabellenvorletzter der Euroleague. Beste Berliner Werfer waren Jonas Mattisseck und Tim Schneider mit je zwölf Punkten.



Trainer Israel Gonzalez musste auf die Langzeitverletzten Louis Olinde und Ziga Samar verzichten. Zudem fehlte erneut Weltmeister Johannes Thiemann, der mit einer schweren Lendenwirbelprellung wohl länger fehlen wird.

Wiedersehen mit Ex-Alba-Kapitän Luke Sikma

Da auch das Team von Ex-Alba-Kapitän Luke Sikma einige Ausfälle zu verkraften hatte, begann die Partie mit vielen Fehlern auf beiden Seiten. Aber der Bundesligist hielt gut mit, agierte beim Favoriten auf Augenhöhe. Die Berliner fanden offensiv immer eine Lösung und stellten so Piräus vor Probleme. Vor allem mit erfolgreichen Distanzwürfen blieben die Gäste dran. Kurz vor der Halbzeitpause ging Alba dann sogar wieder in Führung und brachte den knappen Vorsprung auch in die Kabine.



Doch Olympiakos startete mit viel Feuer in die zweite Hälfte. Alba gelang es nun nicht mehr, den Ball laufen zu lassen. Und die Griechen kamen richtig in Fahrt, gewannen das dritte Viertel deutlich mit 33:13 und konnten sich absetzen. Zu Beginn des letzten Abschnittes betrug der Rückstand dann schon 25 Punkte (63:88). Die Partie war vorzeitig entschieden.

Sendung: rbb24, 30.01.2024, 21:45 Uhr