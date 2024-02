Basketball-Bundesliga der Frauen Basketball-Bundesliga der Frauen: Alba Berlin feiert in Freiburg zehnten Liga-Sieg in Serie Stand: 17.02.2024 22:10 Uhr

Die Basketballerinnen von Alba Berlin bleiben im Jahr 2024 weiter ungeschlagen. Am Samstagabend setzten sich die Albatrosse in der Basketball-Bundesliga mit 84:66 (37:35) bei Eisvögel USC Freiburg durch. Treffsicherste Werferin war Maggie Mulligan mit 18 Punkten.



Die Berlinnerinnen drückten dem Spiel von Anfang an ihren Stempel auf. Während Freiburg in der ersten Hälfte noch gut mithielt, zog Alba im dritten Viertel davon und stellte die Führung auf 68:50. In den letzten zehn Minuten ließ das Team von Cheftrainer Cristo Cabrera nichts mehr anbrennen und fuhr einen ungefährdeten Sieg ein - es war bereits der zwölfte in Serie (zehn in der Liga, zwei im Pokal).

Die Playoffs kommen näher

Die Alba-Frauen bleiben damit weiterhin erste Verfolgerinnen von Spitzenreiter Rutronik Stars Keltern. Die Spielzeit geht nun in die heiße Phase, die Playoffs rücken immer näher. Nur noch drei Partien der regulären Saison stehen aus, vom zweiten Rang kann Alba in der Hauptrunde aber schon nicht mehr verdrängt werden. Am kommenden Samstag (19 Uhr) empfangen die Alba-Frauen die Saarlouis Royals in der Sporthalle Charlottenburg.

