Basketball-Bundesliga Basketball-Bundesliga: Alba Berlin müht sich in Hamburg zum elften Sieg in Serie

Basketball-Bundesliga: Alba Berlin müht sich in Hamburg zum elften Sieg in Serie Stand: 17.04.2024 22:47 Uhr

In einem Nachholspiel der Basketball-Bundesliga hat Alba Berlin seine elfte Partie in Serie gewonnen.



Die ersatzgeschwächten Berliner siegten bei den Veolia Towers Hamburg mit 84:76 (40:22) und verkürzten in der Tabelle den Rückstand auf die zweitplatzierten Chemnitzer.



Beste Berliner Werfer waren Tim Schneider mit 20 und Kresimir Nikic mit 15 Punkten.

Alba verspielte fast eine 20-Punkte-Führung

Vor 3.400 Zuschauern in der Hamburger Inselpark Arena hatten die Hauptstädter erneut zahlreiche Ausfälle zu beklagen. Für Gabriele Procida ist die Saison gelaufen, Weltmeister Johannes Thiemann und Matteo Spagnolo fallen wohl einige Wochen aus. Und auch Louis Olinde, Matt Thomas und Yanni Wetzell waren nicht einsatzbereit. Dennoch begann das Team von Trainer Israel Gonzalez fokussiert und übernahm von Beginn an die Führung.



Der Auftakt war allerdings von vielen Fehlern auf beiden Seiten geprägt. Alba verteidigte gut, aber Hamburg ließ auch viele Würfe liegen. Zu Beginn des zweiten Viertels führten die Gäste bereits 19:5. Danach kamen die Tower besser ins Spiel, Alba blieb aber unbeeindruckt. Schon kurz vor der Pause wuchs der Vorsprung auf zwanzig Zähler an (40:20).



Nach dem Seitenwechsel erhöhte Hamburg die Intensität und die Gäste bekamen offensiv Probleme. Die Partie war zerfahren und wurde immer hektischer, Punkte gab es oft nur von der Freiwurflinie. Fünf Minuten vor Ende war der Vorsprung auf zwei Zähler geschrumpft (68:66). Eine Minute später wurde dann noch Khalifa Koumadje disqualifiziert - bereits das dritte Mal in dieser Saison. Alba konnte aber noch einmal kontern und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

