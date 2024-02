Basketball-Bundesliga Basketball-Bundesliga: Alba Berlin bewahrt Nerven gegen Göttingen - und siegt Stand: 13.02.2024 22:08 Uhr

Die Basketballer von Alba Berlin haben die Generalprobe für das Pokal-Final-Four am nächsten Wochenende erfolgreich gemeistert. Am Dienstagabend siegten die Berliner vor 5.643 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle gegen die BG Göttingen mit 108:85 (53:40). Alba tat sich lange schwer, bleibt damit aber Tabellendritter. Beste Berliner Werfer waren Matteo Spagnolo und Gabriele Procida mit je 16 Punkten.

Koumadje suspendiert

Trainer Israel Gonzalez musste erneut auf Matt Thomas (Knöchelprobleme) verzichten. Spielmacher Martin Hermannsson bekam zudem eine Pause, dafür feierte Ziga Samar nach langer Verletzungspause sein Comeback. Von Beginn an agierten die Hausherren sehr konzentriert - vor allem in der Offensive.



Mitte des ersten Viertels konnten sie sich erstmalig etwas absetzen, zu Beginn des zweiten Abschnittes wurde der Vorsprung dann zweistellig (31:21). Doch in der 16. Minute schlug Center Khalifa Koumadje gegen seinen Gegenspieler nach und wurde vom Spiel suspendiert. Alba konnte dennoch den Vorsprung zeitweise auf 15 Punkte ausbauen (53:38).

Furioser 25:2-Lauf

Doch Göttingen verkürzte vor der Pause wieder und war nach dem Seitenwechsel wieder dran (53:55). Alba antwortete zwar sofort mit einem 10:0-Lauf, aber die Berliner machten nun zu viele Fehler und die Gäste trafen plötzlich ihre Distanzwürfe. Knapp sechs Minuten vor Ende lag Alba plötzlich zurück (79:80) - um danach mit einem furiosen 25:2-Lauf doch noch für klare Verhältnisse zu sorgen.

