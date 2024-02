Basketball Basketball: Alba Berlin unterliegt Ulm in spannendem Duell und verpasst Einzug ins Pokalfinale Stand: 17.02.2024 20:05 Uhr

Der Traum vom Pokalsieg ist geplatzt: Die Basketballer von Alba Berlin haben ihr Halbfinale gegen Ratiopharm Ulm am Samstagabend mit 79:87 (40:42) verloren. In einem packenden Spiel besiegelte ein später Lauf die Berliner Niederlage.

Alba Berlin wird in dieser Saison nicht den 12. Pokalsieg der Vereinsgeschichte feiern. Im Halbfinale gegen Ratiopharm Ulm unterlagen die Berliner am Samstagabend mit 79:87 (40:42). Gabriele Procida und Matteo Spagnolo waren mit jeweils 14 Punkten die beiden treffsichersten Albatrosse. Trevion Williams war der überragende Akteur auf dem Parkett und mit 25 Punkten bester Werfer der Partie.



Ulm trifft im Finale am Sonntag (14 Uhr) auf Titelverteidiger Bayern München.

Viele Führungswechsel

Die Berliner, bei denen bis auf den gesperrten Center Khalifa Koumadje alle Spieler dabei waren, erwischten keinen guten Start. Während Ulm gleich seinen Rhythmus hatte und wacher wirkte, verwarfen die Hauptstädter ihre ersten Würfe.



Im Laufe des ersten Viertels wuchs der Rückstand auf sieben Punkte an (10:17). Doch anschließend kam Alba besser in sein Tempospiel. Mitte des zweiten Viertels war der Rückstand aufgeholt und die Berliner gingen selbst wieder in Führung (33:32). Die Partie verlief nun ausgeglichen, es ging rauf und runter. Das führte aber auch zu vielen Fehlern auf beiden Seiten. Es konnte sich deshalb kein Team bis zur Pause absetzen.



"Wir müssen an beiden Enden besser rebounden", sagte Thomas Päch, Assistenz-Trainer von Alba Berlin, in der Halbzeit am "Dyn"-Mikrofon. "Bis jetzt ist es ein Spiel auf Augenhöhe und ich gehe davon aus, dass es bis zum Schluss so bleibt."

Kollektive Niedergeschlagenheit bei Alba Berlin.

Ulmer 27:12-Lauf zum Ende des Spiels

Er sollte Recht behalten: Auch nach dem Seitenwechsel blieb es eng, es ging munter hin und her. Eine Acht-Punkte-Führung Mitte des dritten Viertels (68:60) verspielten die Berliner zweieinhalb Minuten vor Ende wieder (72:74).



Jetzt hatte Ulm das Momentum. 70 Sekunden vor Ende brachte Matteo Spagnolo sein Team zwar noch einmal auf zwei Punkte heran, doch in der Schlussphase zeigte Alba Nerven. Es gelang kaum noch etwas. Ein 27:12-Lauf der Ulmer, die große Moral bewiesen, besiegelte letztlich die Niederlage für Alba Berlin.

Sendung: rbb24, 17.02.2024, 21:45 Uhr