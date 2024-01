64:57 gegen den Aufsteiger 64:57 gegen den Aufsteiger: Alba-Frauen bezwingen auch Göttingen Stand: 21.01.2024 20:51 Uhr

Die Bundesliga-Basketballerinnen von Alba Berlin sind weiter auf Erfolgskurs. Die Berlinerinnen bezwangen am Sonntag den Aufsteiger BG Göttingen mit 64:57 und gewannen damit ihr zehntes Pflichtspiel in Folge. Die Alba-Frauen, bei denen Lena Gohlisch und Maggie Mulligan fehlten, hatten vor 1.166 Zuschauern in der Charlottenburger Sömmeringhalle allerdings mehr Mühe als erwartet.

Alba-Frauen gewinnen enges Spiel in Nördlingen mehr

Das Spiel kippt erst kurz vor Schluss

Im dritten Viertel gerieten die Gastgeberinnen sogar in Rückstand. Erst in den letzten zweieinhalb Minuten kippte das Spiel zugunsten von Alba. Erfolgreichste Werferinnen der Berlinerinnen waren Stefanie Grigoleit mit zwölf und Deeshyra Thomas mit elf Punkten.



Weiter geht es für Alba am Sonntag (27. Januar, 18 Uhr), dann mit einem Auswärtsspiel beim Vorletzten, dem Herner TC.

Sendung: rbb24, 21.01.2024, 22 Uhr