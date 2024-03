3:0 gegen Karlsruhe 3:0 gegen Karlsruhe: BR Volleys starten mit souveränem Sieg ins Viertelfinale Stand: 17.03.2024 17:48 Uhr

Zum Auftakt des Play-off-Viertelfinales in der Volleyball-Bundesliga sind die BR Volleys ihrer Favoritenrolle vollauf gerecht geworden.

Im ersten von maximal drei Spielen gegen Aufsteiger Baden Volleys Karlsruhe behauptete sich der Titelverteidiger am Sonntag souverän mit 3:0 (25:13, 25:17, 25:20). Mit einem weiteren Sieg in der zweiten Begegnung am Mittwoch in Karlsruhe würden die Berliner den Einzug ins Halbfinale bereits vorzeitig perfekt machen.



Die 5.068 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle sahen eine weitgehend einseitige Partie mit einem überragend auftrumpfenden Mittelblocker Saso Stalekar beim Sieger. Im ersten Satz brachte ein erfolgreicher Block des slowenischen 2,14-Meter-Riesen den Gastgebern beim 17:7 den ersten Zehn-Punkte-Vorsprung im Spiel. Am Ende verwertete Timothee Carle auch noch den ersten von insgesamt elf Satzbällen.

Berlin benötigt drei Matchbälle

Mit zahlreichen Angriffsfehlern bauten die BR Volleys ihren Gegner im zweiten Durchgang allerdings vorübergehend auf. Karlsruhe hielt bis zum 15:15 mit. Erst dann konnte sich der Favorit deutlich absetzen. Trotz diverser Auswechslungen kontrollierten die Berliner das Geschehen fortan wieder, auch wenn die Mannschaft noch drei Matchbälle benötigte, ehe Timo Tammemaa mit dem 25. Punkt das weitgehend ungleiche Duell endgültig beendete.





