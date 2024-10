3. Liga Cottbus verpasst gegen Sandhausen nächsten Paukenschlag Stand: 19.10.2024 16:01 Uhr

Energie Cottbus hat den nächsten Erfolg in der 3. Liga verpasst. Im Spitzenspiel gegen Tabellenführer Sandhausen gehen die Cottbuser erst in Führung, bauen in der zweiten Halbzeit allerdings etwas ab. Das Ergebnis: ein 1:1-Unentschieden.

Die Fußballer von Energie Cottbus haben in der 3. Liga das nächste sportliche Ausrufezeichen verpasst. Gegen Tabellenführer SV Sandhausen kamen die Lausitzer am Samstagnachmittag über ein 1:1-Unentschieden nicht hinaus. Zwar brachte Maximilian Kraus den Aufsteiger in Halbzeit eins sehenswert in Führung, diese konnte die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz in einer umkämpften zweiten Halbzeit allerdings nicht halten.

Der Spielverlauf

Beide Mannschaften starteten engagiert ins Spitzenspiel. Sowohl die Sandhausener Tabellenführer als auch ihre Cottbuser Verfolger standen defensiv hoch, agierten druckvoll und physisch bis körperlich hart. Zahlreiche Ballgewinne initiierten vielversprechende Umschaltmomente, die allerdings anfänglich maximal zu wenig vielversprechenden Abschlüssen führten. Dann zündete in der 39. Minute der Cottbuser Maximilian Krauss im Mittelkreis seinen Turbo. Timmy Thiele bediente ihn perfekt und sah, wie Krauss erst Sandhausens Torwart umkurvte und dann aus spitzem Winkel zur 1:0-Halbzeitführung einschob.



In der zweiten Halbzeit waberte das Spiel dann zunehmend zwischen den beiden Toren hin und her. Cottbus kam stärker aus der Kabine zurück und machte den Anfang. Dann allerdings übernahmen die nun Druck machenden Gäste. In der 62. Minute stand ihrem Ausgleichstreffer nur Innenverteidiger Dennis Slamar auf der Cottbuser Torlinie im Weg. Zehn Minuten später erzielte Sandhausens Emmanuel Iwe sehenswert per Hacke das 1:1 (71.). Und auch in der Folge blieben die Gäste die bessere Mannschaft und erarbeiteten sich die besseren Chancen. Weil sie diese allerdings ungenutzt ließen, blieb es beim 1:1-Unentschieden.

