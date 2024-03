2. Bundesliga 2. Bundesliga: Turbine Potsdam verliert in Jena und muss Tabellenplatz abgeben Stand: 02.03.2024 21:57 Uhr

In der 2. Fußball-Bundesliga hat Turbine Potsdam am Samstag eine weitere bittere Niederlage kassiert. Nach der Pleite gegen Meppen am vergangenen Spieltag verlor das Team von Trainer Dirk Heinrichs nun beim direkten Tabellenkonkurrenten FC Carl Zeiss Jena mit 1:3 (1:1) und musste den vierten Tabellenplatz an diesen abgeben.

Frühes Tor nach der Pause besiegelt Niederlage

In der Anfangsphase begegneten sich beide Teams vor 455 Zuschauern auf dem Jenaer Ernst-Abbe-Sportfeld noch auf Augenhöhe. "Es war ein umkämpftes und ausgeglichenes Spiel und jede Mannschaft wollte die drei Punkte haben", erzählt Heinrichs.



In der 20. Minute bekamen die Gastgeberinnen dann einen strittigen Foulelfmeter zugesprochen, den Anja Heuschkel sicher zur Führung verwandelte. Noch vor der Pause gelang Turbine allerdings der Ausgleich durch eine schöne Freistoßvariante. Aus 18 Metern legte Jennifer Cramer den Ball quer auf Alisa Grincenco, die den Ausgleich erzielte (26.).



Nach der Pause kam Jena besser wieder ins Spiel und ging schnell erneut in Führung. Josephine Bonsu tanzte die Potsdamer Abwehr aus und traf zum 2:1 (47. Minute). Turbine rannte danach lange einem Rückstand hinterher und investierte viel nach vorne, wodurch sie hinten immer offener wurden und in der 71. Minute noch das 1:3 kassierten. Bente Fischer setzte mit ihrem Treffer den Deckel drauf.

Nächstes Topspiel steht bevor

"Wir haben uns viel vorgenommen. Trotzdem hat die Mannschaft schon ein ganz anderes Gesicht gezeigt als im Heimspiel gegen Meppen. Wir waren viel fokussierter und haben uns gute Chancen erarbeitet. Natürlich ist es aber bitter, gegen einen direkten Konkurrenten zu verlieren", so der Trainer.



An der Tabelle der 2. Liga geht es eng zu. Nur ein Punkt trennt die fünftplatzierten Potsdamerinnen derzeit vom Spitzenreiter HSV. Am kommenden Sonntag steht im Karl-Liebknecht-Stadion gegen den dritten SC Sand (Anpfiff 14 Uhr) bereits das nächste Spitzenduell für Turbine an.

