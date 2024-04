Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Holt Union Berlin in Mönchengladbach Big Points gegen den Abstieg? Stand: 28.04.2024 14:39 Uhr

Union Berlin ist am 31. Spieltag bei Borussia Mönchengladbach zu Gast. Das Spiel am Sonntagnachmittag ist ein Duell im Abstiegskampf, der Gewinner könnte sich freischwimmen, der Verlierer bedrohlich tief fallen. Jetzt live hören und im Ticker

Der 1. FC Union Berlin gastiert am heutigen Sonntagnachmittag (15.30 Uhr) bei der Borussia aus Mönchengladbach. Was zuletzt noch ein Duell um Europa hätte sein können, findet nun im knietiefen Abstiegskampf statt. Die "Eisernen" auf Platz 15 trennen nur zwei Punkte vom Relegationsplatz, die Borussia auf Rang 13 immerhin vier. Beide Bundesligisten wollen sich mit einem Sieg freischwimmen und nicht noch tiefer in den Abstiegskampf sinken.

"Egal, was in diesem Spiel passiert, wir werden noch lange nicht gerettet sein", stellt Union-Trainer Nenad Bjelica nach drei Niederlagen infolge fest. "Wir werden so oder so vor den letzten drei Spielen weiter alles in der eigenen Hand haben. Die Mannschaft soll fokussiert, aber auch mit einer gewissen Lockerheit ins Spiel gehen." Der Kroate hatte im Hinspiel sein Debüt gefeiert und den ersten Unioner Sieg nach über drei Monaten geholt. Nun soll der nächste Erfolg gegen die "Fohlen" gelingen.

Die Aufstellungen

Borussia Mönchengladbach: Nicolas - Chiarodia, Friedrich, Elvedi - Scally, Itakura, Lainer - Reitz - Hack, Plea, Cvancara



Union Berlin: Rönnow - Juranovic, Doekhi, Vogt, Leite, Gosens - Tousart, Schäfer - Aaronson - Volland - Vertessen

