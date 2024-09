2. Bundesliga 2. Bundesliga: Drei Eigengewächse führen Hertha BSC zum Sieg in Nürnberg Stand: 21.09.2024 14:57 Uhr

Hertha BSC macht in der Tabelle der 2. Bundesliga weiter Boden gut. Mit 2:0 gewinnen die Berliner auswärts beim 1. FC Nürnberg. Allen voran Ibrahim Maza und Derry Scherhant glänzen beim dritten Sieg aus den vergangenen vier Ligaspielen.

Hertha BSC hat den Rückstand auf die Spitzengruppe der 2. Bundesliga verkürzt. Mit 2:0 (1:0) gewannen die Berliner am frühen Samstagnachmittag beim 1. FC Nürnberg. Die Mannschaft von Trainer Cristian Fiél trotzte gegen dessen Ex-Klub ihren großen Verletzungssorgen und sicherte sich so den dritten Sieg aus den vergangenen vier Ligaspielen. Entscheidenden Einfluss hatten die Eigengewächse Ibrahim Maza, Derry Scherhant und Palko Dardai.

Wie Hertha-Trainer im ersten Duell gegen ihre Ex-Klubs abschnitten Am 6. Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga kommt es für Hertha-Trainer Cristian Fiél zum Wiedersehen mit seinem Ex-Klub aus Nürnberg. Eine Konstellation, die durchaus bekannt ist. Und nicht immer gut endete. Von Ilja Behnischmehr

Standards zum Start

Dabei dürften auch sie zum Start des Spiels erst einmal durchgeatmet haben: Exakt eine Minute war gespielt, als Hertha seine Defensivschwäche bei Standards offenbarte und Nürnbergs Lukas Schleimer bei einem Freistoß frei zum Kopfball kommen ließ. Der Ball klatschte an die Latte und von dort ins Aus. Bei Herthas eigenen Standards hingegen bot sich ein ungewohntes, weil von zumindest leichter Gefahr geprägtes Bild. Per Kopf kam Toni Leistner – er und Marten Winkler ersetzten die neu verletzten Linus Gechter und Michal Karbownik – nach einer Ecke zur ersten Hertha-Chance (5. Minute).



Hereingaben, vornehmlich auf Luca Schuler, waren auch anschließend erst einmal das Mittel der Berliner Wahl. Zumindest so lange, bis Ibrahim Maza und Derry Scherhant die Kontrolle über Herthas Offensive übernahmen. Die beiden Eigengewächse sorgten dribbelnd für viel Gefahr auf der weiter Reese-losen linken Außenbahn und zogen von dieser gleich mehrfach stark und ansehnlich gen Strafraum. Maza verpasste nach einer Viertelstunde erst knapp die Berliner Führung, bereitete diese gut 20 Minuten später dann aber mustergültig vor.

Maza und Scherhant bringen Hertha in Führung

Nachdem Herthas-Torhüter Tjark Ernst und vor allem sein Nürnberger Pendant Jan Reichert ihre Mannschaften mit wichtigen Paraden vor dem Rückstand bewahrt hatten, setzte Maza sich links außen gegen zwei Gegenspieler durch. In der Mitte startete Scherhant mit perfektem Timing einen perfekten Laufweg, wurde von Maza gefunden und belohnte sich selbst. Sehr platziert kullerte der Ball durch die Beine seines Gegenspielers und zum 1:0 ins Nürnberger Tor (37.). Kurz darauf nahm Hertha-Trainer Cristian Fiél an alter Wirkungsstätte die durchaus verdiente Führung mit in die für ihn ungewohnte Gästekabine.



Der Start der zweiten Halbzeit war anschließend ein zerfahrener. Beiden Mannschaften gelang es kaum einmal zu kombinieren, geschweige denn sich gefährlich in Tornähe zu spielen. Allen voran die Gastgeber hatten gegen die defensiv gut stehende Hertha offensiv so wenige Ideen und so große Probleme, dass die Mannschaft von Trainer Miroslav Klose sich im Verlauf der zweiten Halbzeit mitunter Pfiffe von den Rängen des Max-Morlock-Stadions gefallen lassen musste.

Hertha BSC verlängert mit Marton Dardai mehr

Nürnberg zeigt sich ideenlos

Die knapp 5.000 mitgereisten Berliner Fans sorgten unterdessen für gute Stimmung im Gästeblock und sahen dabei, wie ihre Mannschaft das Spiel zwar keinesfalls dominierte, aber dennoch klar kontrollierte. Die Nürnberger klärten einen gefährlichen Pass des eingewechselten Jón Dagur Thorsteinsson erst im Fünfmeterraum (57.), zehn Minuten später verpasste Maza per Schuss aus der Strafraummitte das 2:0 (67.).



In der Schlussviertelstunde wurde es dann gleich zweimal noch brenzliger. Zunächst für die Gastgeber, die mit ansehen mussten, wie ein Flatterball von Michaël Cuisance aus 22 Metern gefährlich gen Tor segelte und erst von der Latte gestoppt wurde (76.). Kurz darauf bangten dann aber auch die Berliner, die beim besten Nürnberger Angriff seit der Anfangsphase nur hinterherliefen. Allerdings konnte der einlaufende Florian Pick eine starke Hereingabe von Rafael Lubach in Rücklage nicht sauber verwerten (80.).

Palko Dardai sorgt für die Entscheidung

Für die Entscheidung sorgte dann kurz vor Schluss ein drittes Berliner Eigengewächs: Der eingewechselte Palko Dardai machte mit seinem Treffer zum 2:0 in der 90. Minute endgültig alles klar und besiegelte einen zwar nicht spektakulären, aber verdienten Berliner Sieg.

Auch diese Saison hören Sie alle Pflichtspiele von Hertha und Union live und in voller Länge auf rbb24.de und in der rbb|24-App.

Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb24 Inforadio, 21.09.2024, 13 Uhr