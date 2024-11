Handball-Bundesliga 1. Vfl Potsdam holt Rückraumspieler Kraus von Eisenach zurück Stand: 01.11.2024 12:30 Uhr

Rückraumspieler Dustin Kraus wechselt vom ThSV Eisenach zurück zum 1. VfL Potsdam. Das gab der Brandenburger Handball-Bundesligist am Freitag bekannt. Der 23-Jährige spielte zwischen 2020 und 2022 für die Füchse Berlin, schloss sich dann Potsdam an und unterstützte die Mannschaft damals beim Aufstieg in die 2. Liga. 2023 verließ er das Team in Richtung Eisenach.



Nun kehrt er an alte Wirkungsstätte zurück und soll die angespannte Personalsituation des Tabellenletzten verbessern.

Saison-Aus für Füchse-Star Tollbring mehr

Kraus könnte schon gegen Göppingen auflaufen

Schon am Freitagabend, in der Partie bei Frisch Auf Göppingen (19 Uhr) könnte Kraus zum Einsatz kommen, teilte der 1. VfL auf rbb-Nachfrage mit.



"Wir haben im letzten Jahr Rene Witte und den Verantwortlichen des ThSV Eisenach in ihrer Personaldecke unterstützt und genauso haben sie es jetzt bei uns gemacht. Mit Dustin Kraus ist unser Kader noch einmal breiter geworden. Dadurch haben wir jetzt auch mehr spieltaktische Möglichkeiten", erklärte Bob Hanning die Rückkehr von Kraus.

Im rbb sind Mitarbeitende bis Freitag 22:30 Uhr zum Streik aufgerufen - das trifft auch die Redaktion rbb|24. Die Kommentarfunktion dieses Beitrags - wie auch weiterer aktueller Beiträge - bleibt daher geschlossen.

Sendung: rbb24 Inforadio, 01.11.2024, 13:15 Uhr

Im rbb sind Mitarbeitende bis Freitag 22:30 Uhr zum Streik aufgerufen - das trifft auch die Redaktion rbb|24. Die Kommentarfunktion dieses Beitrags - wie auch weiterer aktueller Beiträge - bleibt daher geschlossen.