buten un binnen Zurück in der 4. Liga: Gelingt Werders U23 am Samstag der 1. Sieg?

Zurück in der 4. Liga: Gelingt Werders U23 am Samstag der 1. Sieg? Stand: 02.08.2024 17:26 Uhr

Am ersten Spieltag haben die Bremer 3:4 beim TSV Havelse verloren. Nach dem Jahr in der Bremen-Liga warten nun deutlich schwierigere Herausforderungen auf das Team.

Von Karsten Lübben und Felix Ilemann

Am Sonntag erlebte Werders U23 ein Gefühl, das sie gar nicht mehr kannte. Nachdem das Team in der vergangenen Saison die Bremen-Liga nach Belieben dominierte und die 30 Saisonspiele allesamt gewann, ging der Auftakt in der Regionalliga schief. Mit 3:1 führte der Bremer Nachwuchs schon beim TSV Havelse, doch nach 90 Minuten hieß es 3:4.

Die Partie zeigte schon, dass in der Regionalliga andere Kaliber auf die U23 warten. "Ich glaube, dass die Liga sehr viel stärker ist als noch vor ein, zwei oder drei Jahren", sagt Thomas Wolter, Sportlicher Leiter der U23. Die jungen Spieler sollen sich in der 4. Liga weiterentwickeln.

Die Gegner in der Regionalliga sind viel besser

"Die Saison wird deutlich schwerer als das letzte Jahr", ist sich Maik Lukowicz sicher. Der Stürmer hat in der vergangenen Saison 50 Treffer in der Bremen-Liga erzielt und auch am Sonntag in Havelse doppelt getroffen. Mit 29 Jahren soll er vorangehen und das junge Team führen. Sein Ziel: erstmal der Klassenerhalt.

"Ich denke, das wird kein leichtes Jahr", sagt auch Mikail Polat. Der 21-jährige Mittelfeldspieler hat das Gefühl, dass die Niederlage in Havelse die Mannschaft schon mitgenommen hat. Dennoch sei die Stimmung gut.

In dieser Liga muss man bis zum Schluss Gas geben und gewinnen wollen. Sonst kann man auch noch ein paar Dinger kassieren.

(Mikail Polat)

Norderstadt hat Oldenburg geschlagen

Für Coach Christian Brand ist klar, dass es in der Regionalliga nicht so weitergeht wie in der Bremen-Liga. Das Spiel in Havelse sei für das Team schon ein erster guter Eindruck gewesen. "Die Jungs haben sehr schnell gesehen, was passiert, wenn man ein paar Fehler macht", so der Ex-Profi.

Besser machen kann es sein Team am Samstag um 14 Uhr, wenn gegen Eintracht Norderstedt das erste Heimspiel der Saison ansteht. Werder ist dabei gewarnt, denn die Nordersteder haben am ersten Spieltag den VfB Oldenburg, einen der Favoriten auf den Gewinn der Meisterschaft, 2:0 geschlagen. "Wir werden offensiv und intensiv spielen", gibt Brand als Marschroute vor. Im Idealfall soll dies mit den ersten drei Punkten belohnt werden.

