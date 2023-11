buten un binnen Wirft Fritz bei Werder hin, wenn er nicht Baumanns Nachfolger wird?

Ich habe mich noch gar nicht so intensiv damit beschäftigt. Für mich ist es jetzt so, dass ich in den letzten Tagen angesprochen wurde, ob ich mir das vorstellen kann. Ich habe mich bereit erklärt, mich dazu zu äußern und meine Ideen vorzutragen Mit allem anderen habe ich mich nicht beschäftigt und will ich mich auch nicht beschäftigen. Das kommt dann zu gegebener Zeit.

(Clemens Fritz)