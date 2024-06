buten un binnen Wird er Weltfußballer? Kroos reagiert auf Micouds Lobeshmyne Stand: 07.06.2024 11:05 Uhr

Als Kind war Toni Kroos ein großer Fan von Werders Spielmacher Johan Micoud. Der Franzose hat ihn nun sogar für den Ballon d'Or ins Gespräch gebracht.

Als Jugendlicher wechselte Kroos einst mit 16 Jahren von Hansa Rostock zum FC Bayern. Sein Herz, daraus macht er bis heute keinen Hehl, gehörte allerdings Werder Bremen. Und vor allem ein Spieler hatte es ihm angetan: Johan Micoud. Werders französischer Strippenzieher, der mit den Bremern 2004 das Double gewann. "Mein erstes richtiges Trikot mit Namen und Nummer war das von Johan Micoud mit der Zehn aus seiner Zeit bei Werder Bremen". erzählte Kroos einst. "Ich habe ihn immer bewundert, weil er ruhig und sachlich das Spiel seiner Mannschaft gelenkt hat. Für mich einer der ganz Großen. Micoud hat mich schon immer fasziniert."

Ebenjene Faszination empfindet Micoud heutzutage auch für Kroos. Das machte er zuletzt im Sportschau-Podcast "Das Werder-Märchen 2004. Die Double-Saison reloaded." deutlich.

Ich finde, dass so Spieler wie Toni Kroos durchaus auch mal Preise gewinnen sollten. Den Ballon d’Or zum Beispiel. Das ist jemand, der unglaublich viel leistet für die Mannschaft. Der einen wahnsinnig großen Wert hat für die Mannschaft – über den aber vielleicht weniger gesprochen wird in den Medien.

Hat Kroos Chancen auf den Ballon d'Or?

Micouds Worte sind auch bei Kroos angekommen. "'Le Chef' widerspricht man nicht", sagte er nun im Podcast "Einfach mal Luppen", den er gemeinsam mit seinem Bruder Felix betreibt. Hat Kroos tatsächlich Chancen, den Ballon d'Or zu erhalten?

In dem allermeisten Fällen werden mit diesem nur die spektakulären Offensivspieler ausgezeichnet. Seit 2010 gewann ihn siebenmal Lionel Messi und viermal Cristiano Ronaldo. 2022 setzte sich mit Karim Benzema mal ein anderer Stürmer mit eingebauter Torgarantie durch.

Modric hat es vorgemacht

Hoffnung könnte Kroos das Jahr 2018 machen, in dem mit Luka Modric einer seiner Mitspieler bei Real Madrid mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet wurde. Mittelfeldspieler Modric gewann damals nicht nur die Champions League mit den Madrilenen, sondern führte Kroatien überraschend auch zur Vize-Weltmeisterschaft.

Toni Kroos bereitet sich derzeit mit dem DFB-Team auf die EM vor.

Klar ist: Für Kroos wird es die letzte Möglichkeit sein, den Ballon d'Or zu erhalten. Der 34-Jährige hat vor kurzem angekündigt, seine Karriere in diesem Sommer zu beenden. Mit Real Madrid ist ihm bereits der perfekte Abschluss gelungen, indem er durch den 2:0-Sieg im Finale über Borussia Dortmund zum insgesamt sechsten Mal in seiner Karriere die Champions League gewonnen hat. Nun will er sich auch aus der Nationalmannschaft mit dem Titelgewinn bei der in der kommenden Woche beginnenden Heim-EM verabschieden.

