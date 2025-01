buten un binnen Wie plant der Bremer SV nach dem Abgang von Torjäger Goguadze? Stand: 06.01.2025 16:58 Uhr

Im Kampf um den Klassenerhalt in der Regionalliga müssen die Waller nun ohne Nikky Goguadze auskommen. Ralf Voigt nimmt deshalb die übrigen Stürmer in die Pflicht.

Von Karsten Lübben

Mit 18 Toren in 19 Spielen war Nikky Goguadze bisher die Lebensversicherung des Bremer SV. In den noch ausstehenden 15 Saisonspielen wird das Team vom Panzenberg allerdings ohne den Mittelstürmer auskommen müssen, denn Goguadze hat sich für einen Wechsel zum VfL Osnabrück in die 3. Liga entschieden.

Nikky Goguadze war in der bisherigen Saison der gefährlichste Torjäger in der Regionalliga Nord.

Noch im Oktober hatte Ralf Voigt, Sportlicher Leiter des Bremer SV, gegenüber buten un binnen betont, Goguadze nicht im Winter abgeben zu wollen. Letztlich stimmte er dem Transfer nun doch zu. "Nikky wollte diese Chance sehr gerne nutzen", erklärt Voigt die Entscheidung. "Deshalb haben wir ihm seinen Wunsch erfüllt."

Voigt nimmt Mittelstädt und Kleiner in die Verantwortung

Noch bis zum Sommer hätte Goduadze einen Vertrag bei den Wallern besessen. Im Anschluss hätte er den Klub ablösefrei verlassen dürfen. Nun erhielt der Bremer SV für ihn nach Informationen von buten un binnen noch einen mittleren fünfstelligen Betrag aus Osnabrück.

Sportlich ist Goguadzes Abgang im Kampf um den Klassenerhalt allerdings eine extreme Schwächung. Voigt fordert, dass nun die restlichen Angreifer in die Bresche springen.

Andere müssen das auffangen. Ein Luca Mittelstädt oder ein Fritz Kleiner müssen jetzt explodieren und einen großen Teil mehr an Verantwortung übernehmen.

(Ralf Voigt)

Voigt will einen weiteren Stürmer verpflichten

Mittelstädt hat in dieser Saison noch gar nicht getroffen. In der vergangenen Saison gelangen ihm für den TSV Havelse immerhin acht Tore. Zuvor war er in der Oberliga Niedersachsen in der Saison 2022/23 für den VfL Oldenburg 20-mal erfolgreich. Kleiner wiederum kommt in dieser Saison immerhin schon auf vier Treffer.

Zudem möchte Voigt noch einen weiteren Mittelstürmer verpflichten. Eine Ablöse, stellt er klar, wird der Bremer SV aber nicht zahlen. Die Suche fokussiert sich also auf Spieler, die entweder vertragslos sind oder die ihr aktueller Verein ablösefrei abgeben würde.

Wir werden das Geld nicht verprassen.

(Ralf Voigt)

Goguadze ist in Osnabrück Teil eines Umbruchs

Goguadze hat sich derweil mit seinem neuen Team am Montag auf den Weg ins Trainingslager nach Spanien gemacht. Die Osnabrücker haben in der vergangenen Saison noch in der 2. Liga gespielt, laufen nun aber Gefahr, direkt in die Regionalliga durchgereicht zu werden. Sie überwintern auf dem vorletzten Platz in der Tabelle. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt fünf Punkte.

Der neue Trainer Marco Antwerpen soll den VfL nun noch vor dem Abstieg retten. Vor Weihnachten holte er in seinen ersten beiden Partien immerhin vier Punkte. Der Kader wird bei den Niedersachsen aktuell ordentlich umgebaut. Vier Akteure haben den Klub bereits verlassen, neben Goduadze sind zudem schon drei weitere Neuzugänge gekommen. Voigt ist sich sicher, dass sein Ex-Stürmer seinen Beitrag für den Klassenerhalt leisten wird.

Nikky kann mit seiner Art und Weise für jeden Drittligisten eine Bereicherung sein.

(Ralf Voigt)

Goguadze kann dem Bremer SV auch in Osnabrück helfen

In Osnabrück kann Goguadze zudem womöglich weiterhin dazu beitragen, dass der Bremer SV am Ende der Saison in der Regionalliga bleiben darf. Schließlich würden die Osnabrücker im Falle eines Abstiegs einen Platz in der Regionalliga Nord beanspruchen. Und dies würde wiederum für die Regionalliga Nord bedeuten, dass ein Team aus dem Tabellenkeller mehr absteigen muss. Bleibt der VfL in der 3. Liga, könnte dies am Ende also auch dem Bremer SV helfen.

Mehr über Nikky Goguadze:

Dieses Thema im Programm:

buten un binnen mit sportblitz, 5. Januar 2025, 19:30 Uhr