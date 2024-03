buten un binnen Weyhe und dann ein wilder Ritt: Undavs verblüffender Weg ins DFB-Team Stand: 24.03.2024 13:29 Uhr

Beim 2:0-Sieg gegen Frankreich kam Deniz Undav erstmals für Deutschland zum Einsatz. Der Weg in die Nationalmannschaft war für den einstigen Weyher äußerst steinig.

Von Karsten Lübben

Gerade einmal 41 Sekunden stand Deniz Undav am Samstagabend im ausverkauftem Groupama Stadium in Lyon auf dem Platz, als er fast sein perfektes Debüt im DFB-Trikot gefeiert hätte. Nachdem er in der 80. Minute für Kai Havertz in die Partie kam, schaltete der Stürmer sich direkt in die Offensive ein.

Frankreichs Torwart Brice Samba konnte einen Schuss von Thomas Müller parieren, doch Chris Führich eroberte den Ball direkt zurück und setzte seinen Stuttgarter Teamkollegen Undav in Szene. Dieser nahm von der Strafraumkante Maß und schoss den Ball flach und platziert aufs Tor. Dieser wäre genau neben dem Pfosten eingeschlagen, doch Samba konnte mit einer starken Rettungsaktion noch das dritte Tor der Deutschen verhindern.

Bei Werder wurde Undav einst aussortiert

Dennoch war es ein äußerst gelungener Abend für das deutsche Team, das mit dem 2:0-Sieg beim Vize-Weltmeister die Lust auf die in nicht einmal mehr drei Monaten beginnende Heim-WM in Deutschland wieder gesteigert hat. Bundestrainer Julian Nagelsmann wurde dabei für seinen Mut belohnt, den Kader bei seiner Nominierung rundzuerneuern und auf viele frische Gesichter zu setzen.

Einer der Profiteure ist Undav, der in Achim aufgewachsen ist und in seiner Jugend einst auch für Werder gespielt hat. Sein Weg ins Nationalteam verlief dabei holprig und über viele Umwege. Bei Werder wurde er einst aussortiert, sodass er im Nachwuchs des SC Weyhe sein Glück suchte. "Er war immer locker und hatte immer einen lustigen Spruch drauf", erinnert sich dort sein einstiger Jugendtrainer Jürgen Damsch an Undav zurück.

In Meppen machte er erstmals richtig auf sich aufmerksam

Für den Weg in den Spitzenfußball musste Undav jedoch die Ochsentour auf sich nehmen. Aus der Weyher Jugend ging es für ihn zum TSV Havelse, wo er erste Erfahrungen in der Regionalliga sammelte. Der Schritt zu Eintracht Braunschweig war im Sommer 2017 etwas zu groß. Bei der Eintracht kam er weiterhin nur in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga zum Einsatz, den festen Sprung in den Kader des Zweitliga-Teams schaffte er nicht.

Beim SV Meppen überzeugte Deniz Undav einst in der 3. Liga. Von der Nationalelf war er damals allerdings noch meilenweit entfernt.

Aufmerksam machte er dafür ab dem Sommer 2018 beim SV Meppen in der 3. Liga auf sich. Mit 17 Toren und 13 Vorlagen in seiner zweiten Saison machte er auch Union Saint-Gilloise auf sich aufmerksam. Mit dem Klub schaffte er prompt den Aufstieg aus der 2. Liga in die 1. Liga in Belgien. Dort gelang ihm mit 25 Saisontoren endgültig der Durchbruch, sodass er im Sommer 2022 in die Premier League zu Brighton & Hove Albion wechselte. Die Drähte zwischen den Klubs sind kurz, denn bei beiden fungiert der Brite Tony Bloom als Hauptanteilseigner.

Er hat immer an sich geglaubt. Das ist, glaube ich, das wichtigste. Wenn man sieht, wieviele Hürden Deniz nehmen musste, für sich immer weiter diesen Weg gegangen ist und dann dafür belohnt wird, ist das ein schönes Beispiel.

(Jürgen Damsch, Undavs einstiger Jugendtrainer beim SC Weyhe)

Durch Undav sinken die EM-Chancen für Ducksch

Die Stuttgarter halten in dieser Bundesliga-Saison Kurs auf die Champions League. Ein Grund dafür sind auch die starken Leistungen von Deniz Undav.

In seinem Jahr in England lief es für Undav zwar nicht optimal, doch dafür glänzt er seit dem Sommer beim VfB Stuttgart. Die Schwaben haben ihn für diese Saison ausgeliehen und damit einen Volltreffer gelandet. Auf 14 Tore und sieben Vorlagen kommt der 27-Jährige in dieser Bundesliga-Saison. Werte, mit denen er sich für Nagelsmann empfohlen hat. Zurecht darf Undav nun hoffen, im Sommer auch für die EM nominiert zu werden. Ein Verlierer seines kometenhaften Aufstiegs ist dabei Werders Marvin Ducksch.

Vergessen hat Undav dabei nicht, wo er herkommt. Als er zum DFB anreiste, trug er einen Pullover mit der Aufschrift "I'm just a kid with a dream". Aus den Niederungen des eher wenig beachteten Jugend- und Amateurfußballs hat er sich hochgearbeitet. "Mein schönster Moment war mein erster Profivertrag, den ich unterschrieben habe", blickte Undav unter der Woche zurück.

Undav ist stolz auf sein Debüt

An die Nationalmannschaft war auch damals noch nicht zu denken, sie war maximal ein weit entfernter Traum. Dieser Traum hat sich für Undav nun erfüllt. "Ich bin erstmal stolz, dass ich die Einsatzzeit bekommen habe. Ich bin happy", sagte er nach dem Frankreich-Spiel, während er behutsam sein Debüt-Trikot in den Händen hielt.

Dieses wollte er nicht mit Frankreichs Topstars Kilian Mbappé, Ousmane Dembelé oder Aurelien Tchouameni tauschen, sondern hatte es vorher schon anderweitig versprochen. "Das muss ich meiner Frau geben", so der Neu-Nationalspieler, der nicht nur am Dienstag gegen die Niederlande, sondern auch im Sommer einige weitere DFB-Trikots mit seinem Namen auf den Rücken sammeln dürfte.

