buten un binnen Werders Götze-Angst und 4 weitere Fakten zum Topspiel gegen Frankfurt Stand: 04.04.2025 13:23 Uhr

Zum Topspiel am Samstag (18:30 Uhr) kommt Frankfurt ins Bremer Weser-Stadion. Die Statistiken sprechen bei dieser Paarung klar für die Hessen. Auch weil Mario Götze spielen wird.

1. Ungünstige Terminierung für Werder

Die Ansetzung für den Samstagabend kommt nicht Ole Werners Team, sondern der Eintracht gelegen: Werder und Frankfurt sind bisher viermal in einem Topspiel aufeinandergetroffen, die Frankfurter blieben dabei ungeschlagen (drei Siege, ein Remis). Auch der 1:0-Hinspielerfolg der Eintracht gelang an einem Samstagabend.

2. Werder ist Frankfurts Punktelieferant

Insgesamt feierte Eintracht Frankfurt in seiner Bundesliga-Geschichte gegen keinen Verein mehr Siege als gegen Werder Bremen. 39 Stück an der Zahl. Darunter denkwürdige Partien wie Frankfurts 7:1-Heimerfolg im Jahr 1977 oder der 9:2-Sieg über Werder 1981. Werders bisher letzter Sieg gegen die SGE war das 2:1 im Februar 2021. Für Grün-Weiß trafen Josh Sargent und Theodor Gebre Selassie.

3. Werder muss Götze im Blick behalten

Fällt der Name Mario Götze, beginnt in Bremen das Zittern. Mario Götze erzielte gegen kein anderes Team so viele Bundesliga-Tore wie gegen Werder: acht. Der Weltmeister von 2014 verlor außerdem nur eines seiner 19 Bundesliga-Spiele gegen den SVW. Im Hinspiel gegen Werder erzielte Götze den goldenen Treffer zum 1:0. Und auch derzeit ist der 32-Jährige in Form: Götze traf zuletzt gegen Stuttgart zum entscheidenden 1:0

4. Werders ungewohnte Heimschwäche

Dass Bremen noch in Richtung Europapokal schielen kann, verblüfft angesichts von mageren 13 Punkten aus 13 Heimspielen. Mit den Fans im Rücken steht Werder traditionell eigentlich für Heimstärke: Seit Einführung der Bundesliga 1963 hat Werder sieben Spielzeiten als heimstärkste Mannschaft beendet.

5. André Silva trifft auf Ex-Klub

Werders Leihspieler André Silva hatte zwei traumhafte Jahre in Frankfurt (September 2019 bis Juli 2021), der Portugiese erzielte in 57 Bundesliga-Spielen für die Hessen 40 Tore. Doch ähnlich wie bei RB Leipzig (16 Tore in 72 Bundesliga-Einsätzen) funktioniert Silva auch in Bremen (noch) nicht wie zu Frankfurter Zeiten: Der Stürmer kommt lediglich auf ein Elfmeter-Tor (dazu ein verschossener Elfmeter) in sechs Bundesliga-Einsätzen für Werder. Zuletzt in Kiel saß André Silva die kompletten 90 Minuten auf der Bank.

Mehr zum Thema Fußball:

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 4. April 2025, 18:06 Uhr