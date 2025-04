buten un binnen Werders Ex-Wunderstürmer und 4 weitere Fakten zum Stuttgart-Duell Stand: 13.04.2025 06:00 Uhr

In Bremen wuchs Nick Woltemade auf, in Stuttgart spielt er nun ganz groß auf – auch ab 15:30 Uhr gegen Werder? Die Chance ist da, denn der SVW hat ein Sonntagsproblem.

1. Werder hat erstmals 2025 nachgelegt

Die Bremer feierten zuletzt erstmals nach der Winterpause zwei Siege in Folge, und das sogar jeweils ohne Gegentor (3:0 in Kiel, 2:0 zu Hause gegen Frankfurt). Mit einem weiteren Dreier könnten die Hanseaten in der Tabelle am VfB Stuttgart vorbeiziehen. Drei Siege in Folge feierte Werder in dieser Saison erst einmal direkt vor der Winterpause (13. bis 15. Spieltag), drei Mal nacheinander ohne Gegentor blieben die Bremer unter Trainer Ole Werner noch nie (zuletzt vor fünf Jahren).

2. Auswärts brandgefährliche Bremer

Eine Niederlage gegen Werder wäre gleichbedeutend mit einem neuen Stuttgarter Vereinsnegativrekord: Zu Hause fünf Mal nacheinander unterlagen die Schwaben in all den Bundesliga-Jahren nie. Die Bremer könnten sich die VfB-Heimschwäche zunutze machen, zumal die Hanseaten auswärts eine echte Ansage sind. Sieben der elf Saisonsiege und 23 der 39 Punkte sammelten die Grün-Weißen in der Fremde ein. Mehr Auswärtssiege und Auswärtspunkte holte Werder in einer kompletten Bundesliga-Spielzeit letztmals 2009/10 (damals neun Siege und 31 Zähler).

3. Shootingstar Woltemade schwebt auf Wolke 7

Für Nick Woltemade ist die Partie gegen Werder etwas ganz Besonderes: Der Angreifer wurde in Bremen geboren, spielte bereits als Achtjähriger bei den Grün-Weißen und feierte Anfang Februar 2020 im Alter von 17 Jahren sein Bundesliga-Debüt. Der 1,98 Meter große Sturmtank bestritt für die Hanseaten 42 Bundesliga-Spiele und erzielte dabei zwei Treffer. Zu Saisonbeginn wechselte Woltemade ins Schwabenland – eine glänzende Entscheidung: Er schaffte den Durchbruch in der Bundesliga, steht dort bei neun Saisontoren, schoss den VfB ins DFB-Pokal-Finale und klopft an die Tür zur A-Nationalmannschaft.

Zunächst mochte Werder Bremen in dieser Saison den Termin am Sonntag gerne, gewann die ersten drei Partien an diesem Wochentag. Das Pendel schlug dann aber komplett um, zuletzt gab es sonntags vier Niederlagen in Folge bei 4:13 Toren. Letztmals spielte Werder am 22. Spieltag an einem Sonntag und unterlag zu Hause Hoffenheim mit 1:3.

5. Ein ewiger Remis-Rekord ist in Sicht

Im Hinspiel teilten Werder und Stuttgart zum 35. Mal in der Bundesliga die Punkte (2:2) und stellten damit den Duellrekord ein – bei einem erneuten Remis wäre es also ein alleiniger Bundesliga-Rekord. Noch zwei weitere Paarungen endeten ebenfalls 35 Mal mit einem Unentschieden, und auch bei diesen war Werder involviert (gegen den HSV und Leverkusen).

