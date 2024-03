buten un binnen Werder verliert in Überzahl 1:2 gegen Dortmund Stand: 09.03.2024 20:35 Uhr

Eine Halbzeit lang spielten die Bremer mit einem Mann mehr gegen die Dortmunder. Mehr als der Anschlusstreffer durch Justin Njinmah gelang ihnen allerdings nicht.

Werder hat am Samstagabend im Weser-Stadion mit 1:2 gegen Borussia Dortmund verloren. Die Bremer kamen dabei gut in die Partie, nutzten aber in der ersten Viertelstunde ihre Chancen nicht. Nach acht Minuten lief Marvin Ducksch frei auf das Dortmunder Tor zu, scheiterte mit seinem Lupfer jedoch kläglich. Torwart Gregor Kobel konnte den Ball problemlos fangen. Mitchell Weiser kam in der 15. Minute nach einem Eckball zum Schuss. Aber auch dieser war eine leichte Beute für Kobel.

Der BVB hatte zu Beginn des Spiels zwar einige Probleme, war vor dem Tor aber kaltschnäuzig. Mit einem Distanzschuss von Julian Brandt hatte Keeper Michael Zetterer in der 21. Minute einige Probleme. Donyell Mayen nutzte den Abpraller und traf artistisch per Seitfallzieher zum 1:0. Bitter für Zetterer: Der Schuss aus kurzer Distanz ging ihm durch die Beine.

Malatini zahlt im Duell mit Sancho Lehrgeld

Werder kam in der 29. Minute wieder zu einer Möglichkeit, als die Dortmunder bei einem schnell ausgeführten Einwurf noch nicht ganz auf der Höhe waren. Justin Njinmah kam im Strafraum zum Abschluss, traf aber lediglich das Außennetz.

Für dieses überharte Einsteigen gegen Mitchell Weiser flog Marcel Sabitzer kurz vor der Halbzeit vom Platz.

Stattdessen erhöhte der BVB auf 2:0, als er eine Umschaltsituation gut ausspielte. Über Brandt kam der Ball zu Jadon Sancho, der sich zu leicht gegen Julián Malatini durchsetzen konnte. Der Bremer Innenverteidiger musste im Duell mit dem Engländer Lehrgeld zahlen und Sancho schließlich in den Strafraum ziehen lassen. Dieser vollstreckte problemlos und ließ Zetterer keine Chance (38.). Vor der Halbzeit kam Werder durch einen Freistoß vor dem Strafraum noch zu einer Möglichkeit. Der Versuch von Ducksch kam zwar gut auf das Tor, konnte von Kobel aber pariert werden (44.). Dennoch durften die Bremer mit neuer Hoffnung in die Halbzeit gehen, denn Marcel Sabitzer sah kurz vor der Pause für ein zu hartes Foulspiel an Weiser die Rote Karte (45.+1).

Schmid legt vor dem 1:2 für Njinmah auf

Zu Beginn des zweiten Durchgangs machte Werder viel Druck, um schnell den Anschlusstreffer zu erzielen. Eine Direktabnahme von Ducksch aus rund 15 Metern ging hauchdünn neben das Tor (54.). Weiser scheiterte zudem an Kobel (58.).Coach Ole Werner wechselte in der 65. Minute offensiv und brachte mit Dawid Kownacki für Jens Stage einen weiteren Stürmer in die Partie.

Fünf Minuten später durften die Bremer Fans dann jubeln. Nachdem Mats Hummels bei einem starken Pass von Ducksch mit einer Grätsche den Ball verpasste, konnte Romano Schmid in den Dortmunder Strafraum einziehen. Dort behielt der Österreicher den Überblick und legte für Njinmah auf. Dieser ließ sich die Chance nicht entgehen und verkürzte zum 1:2 (70.)

Weiser mit der Chance zum 2:2

Zwei Minuten später hätte der BVB aber beinahe den Zwei-Tore-Vorsprung wiederhergestellt. Nico Schlotterbeck spielte einen starken Pass in den Strafraum zu Karim Adeyemi, der mit seinem Abschluss Zetterer aber nicht bezwingen konnte (72.). Weiser besaß in der 79. Minute die große Chance zum Ausgleich. Nach einem flach ausgeführten Freistoß kam er im Strafraum zum Abschluss. Seinen Schuss konnte Schlotterbeck in höchster Not aber noch zum Eckball klären.

Hummels wiederum sorgte mit einem Kopfball nach einem Dortmunder Eckball für Gefahr. Zetterer konnte diesen jedoch über die Latte lenken. Werder machte in den Schlussminuten zwar noch einmal Druck, doch für den Ausgleich reichte es nicht mehr.

