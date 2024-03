90. +6 Fazit

Dortmund gewinnt mit 2:1 in Bremen. In der ersten Hälfte war der BVB die bessere Mannschaft. Die Gäste hatten über weite Strecken die Spielkontrolle, deshalb war die Führung nach 45 Minuten auch verdient. Doch dann holte sich Sabitzer die Rote Karte ab. Dadurch änderte sich das Spiel im zweiten Durchgang. Werder hatte viel mehr Ballbesitz, aber die Hausherren spielen viel zu langsam, sodass kaum Torgefahr entstand. Ein Steckpass von Ducksch führte zum Anschlusstreffer, aber danach hatte Bremen nicht mehr viele Chancen. Lediglich Weiser hätte den Ausgleich erzielen können. Insgesamt geht der Sieg für den BVB in Ordnung, weil der SVW die Unterzahl viel zu schwach ausspielte.

90. +6 Spielende

90. +6 Bensebaïni bekommt links im Strafraum den Ball. Er schießt ins linke Außennetz.

90. +5 Karim Adeyemi Dortmund Gelbe Karte für Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)

Adeyemi holt sich Gelb ab, weil er aus Frust Alvero im Mittelfeld von hinten in die Hacken tritt.

90. +4 Veljković spielt den Ball hoch rechts in den Strafraum. Ein Bremer legt mit dem Kopf in die Mitte. Kownacki probiert es vom Elfmeterpunkt mit einem Volley, er trifft die Kugel aber nicht richtig, sodass sein Schuss weit links daneben geht.

90. +3 Ducksch schießt den fälligen Freistoß in die Mauer.

90. +2 Woltemade setzt sich am Strafraum gut gegen Süle durch. Der Verteidiger grätscht seinen Gegenspieler daraufhin um, sodass es Freistoß aus 16 Metern für Werder gibt.

90. +1 Can bekommt im Konter rechts im Strafraum den Ball. Er zieht wuchtig mit rechts ab. Sein Schuss geht rechts am Tor vorbei. Danach geht der Dortmunder direkt zu Boden, weil er einen Krampf hat. Aytekin zeigt an, dass er das alles noch obendrauf packt.

90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

88. Bittencourt nimmt einen abgewehrten Ball an der Strafraumgrenze volley. Sein Schuss wird leicht abgefälscht und geht rechts daneben. Die folgende Ecke bringt nichts ein.

87. Dortmund macht es gut. Die Gäste halten Bremen vom Tor entfernt. Es entstehen keine Torchancen.

85. Ryerson hat bei einem Kopfballduell die Schulter von Kownacki gegen den Kopf bekommen. Nach einer kurzen Unterbrechung kann der Außenverteidiger weiterspielen.

84. Ramy Bensebaïni Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Ramy Bensebaïni

84. Ian Maatsen Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Ian Maatsen

84. Nick Woltemade Werder Einwechslung bei Werder Bremen: Nick Woltemade

84. Romano Schmid Werder Auswechslung bei Werder Bremen: Romano Schmid

83. Skelly Alvero Werder Einwechslung bei Werder Bremen: Skelly Alvero

83. Niklas Stark Werder Auswechslung bei Werder Bremen: Niklas Stark

83. Nach der folgenden Ecke geht Werder in den Konter. Es entsteht aber keine Torchance.

82. Adeyemi bringt eine Ecke von der linken Seite vor das Tor. Hummels kommt aus acht Metern zum Kopfball. Zetterer lenkt die Kugel über die Latte.

82. Stark hüpft auf einem Bein vom Spielfeld. Es sieht nicht aus, als könnte er weiterspielen.

81. Stark sitzt mit Schmerzen am Boden. Er ist umgeknickt und muss behandelt werden.

79. Beinahe der Ausgleich! Nach einem flachen Ducksch-Freistoß von der rechten Seite kommt Weiser frei aus zehn Metern mit links zum Abschluss. Schlotterbeck blockt den Schuss mit dem Knie, sodass der Ball drüber geht. Die folgende Ecke bringt nichts ein.

79. Nico Schlotterbeck Dortmund Gelbe Karte für Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Schlotterbeck grätscht an der Außenlinie mit sehr hohem Bein in Kownacki rein. Er trifft den Gegner nicht wirklich doll, aber das war trotzdem ein gefährliches Tackling und die Gelbe Karte ist absolut berechtigt.

79. Leonardo Bittencourt Werder Einwechslung bei Werder Bremen: Leonardo Bittencourt

79. Felix Agu Werder Auswechslung bei Werder Bremen: Felix Agu

78. Özcan probiert es mit einem Schuss aus der Distanz. Zetterer hat den Ball sicher.

77. Romano Schmid Werder Gelbe Karte für Romano Schmid (Werder Bremen)

Schmid trifft Nmecha im Mittelfeld mit einer Grätsche am Fuß. Dafür gibt es die Gelbe Karte.

75. Seit dem Anschlusstreffer der Bremer schafft es der BVB besser, die Hausherren vom Schwarz-Gelben Tor entfernt zu halten.

74. Felix Nmecha Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Felix Nmecha

74. Jadon Sancho Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Jadon Sancho

72. Die große Chance für den BVB! Bremen verliert den Ball in der Vorwärtsbewegung. Dann kommt ein starker Steckpass von Schlotterbeck links in den Strafraum auf Adeyemi. Der Eingewechselte taucht frei vor Zetterer auf. Er scheitert im direkten Duell aber am Keeper. Eventuell stand Adeyemi auch im Abseits.

70. Justin Njinmah Werder Tooor für Werder Bremen, 1:2 durch Justin Njinmah

Da ist der Anschlusstreffer für Werder! Ducksch setzt sich mal an die linken Außenlinie ab. Er spielt aus dem Halbfeld einen tollen Steilpass in den Lauf von Schmid. Hummels grätscht am Ball vorbei. Schmid legt von der Grundlinie zurück auf Njinmah, der den Ball aus zehn Metern überlegt mit der rechten Innenseite rechts ins Tor schiebt.

67. Bremen erzeugt durch die Überzahl bisher kaum Torgefahr. Die Hausherren haben zwar viel den Ball, spielen aber nach wie vor sehr langsam, sodass Dortmund das problemlos verteidigt.

65. Salih Özcan Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Salih Özcan

65. Niclas Füllkrug Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Niclas Füllkrug

65. Karim Adeyemi Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Karim Adeyemi

65. Julian Brandt Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Julian Brandt

65. Dawid Kownacki Werder Einwechslung bei Werder Bremen: Dawid Kownacki

65. Jens Stage Werder Auswechslung bei Werder Bremen: Jens Stage

65. Miloš Veljković Werder Einwechslung bei Werder Bremen: Miloš Veljković

65. Julián Malatini Werder Auswechslung bei Werder Bremen: Julián Malatini

63. Dortmund sorgt mal wieder für Entlastung. Die Schwarz-Gelben nutzen aus, dass Bremen gegen den Ball etwas unsortiert ist. Eine Torchance erspielen sie sich aber nicht.

60. Füllkrug bekommt im Konter auf der rechten Seite den Ball. Er geht im direkten Duell mit Jung in den Strafraum. Dann zieht er mit rechts ab, aber Jung blockt die Kugel.

59. Bei der folgenden Ecke geht Stage zum Kopfball, wodurch er Jung die Chancen auf einen guten Abschluss nimmt. Danach geht der BVB in den Konter, erzeugt aber keine Gefahr.

58. Weiser geht auf der linken Seite sehr einfach an Maatsen vorbei. Dann zieht der Außenverteidiger aus ungünstigem Winkel mit links ab. Kobel wehrt den Schuss aufs kurze Eck zur Ecke ab.

57. Ducksch bringt einen Freistoß aus dem linken Halbfeld vor das Tor. Kobel fängt die Hereingabe ab.

55. Auch Dortmund taucht mal wieder vorne auf. Can zieht aus 20 Metern mit rechts ab. Sein Schuss geht rechts daneben.

54. Knapp daneben! Weiser spielt flach von rechts in den Strafraum. Schmid lässt den Ball durch, sodass Duckschaus zwölf Metern mit der rechten Innenseite zum Abschluss kommt. Sein Schlenzer geht knapp am rechten Pfosten vorbei.

53. Njinmah probiert es mal mit einem Schlenzer aus 25 Metern halblinker Position. Sein Schuss geht rechts am Tor vorbei.

52. Bremen hat jetzt natürlich viel den Ball. Bisher machen die Hausherren daraus aber nichts. Sie spielen viel zu langsam und kommen deshalb nicht ins letzte Drittel.

49. Agu bringt den Ball flach von der linken Seite in den Strafraum. Am Elfmeterpunkt will Stage mit links abziehen, aber Can kommt ihm zuvor und klärt die Situation.

47. Nach einer Ecke probiert es Schmid per Volley aus dem Rückraum. Sein Schuss geht deutlich drüber.

46. Terzić stellt beim BVB aufgrund der Unterzahl auf eine Fünferkette um. Hummels kommt für Malen ins Spiel. Die Gäste agieren jetzt mit 5-3-1.

46. Mats Hummels Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Mats Hummels

46. Donyell Malen Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Donyell Malen

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +3 Halbzeitfazit

Der BVB geht mit einer 2:0-Führung in Bremen in die Pause. Dortmund hatte zu Beginn sehr viel den Ball, kam aber nicht in den Strafraum. Bremen lauerte auf Konter. Dann war es ein Fernschuss von Brandt, der die Bremer Abwehr knackte. Zetterer wehrte nach vorne ab, wo Malen sehenswert verwertete. Nach dem 0:1 wurde Werder aktiver. Die Hausherren erspielten sich auch kleinere Chancen, doch dann konterte der BVB sie eiskalt aus. Sancho erzielte sein erstes Tor nach der Rückkehr. Den Schlusspunkt auf eine unterhaltsame erste Hälfte setzte ein Tritt von Sabitzer, der ihm die verdiente Rote Karte einbrachte. Dadurch könnte die zweite Halbzeit nochmal spannend werden.

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Marcel Sabitzer Dortmund Rote Karte für Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund)

Das ist bitter für den BVB! Sabitzer geht mit einem langen Bein Weiser hinterher. Er tritt ihm mit offener Sohle auf die Achillessehne. Der Dortmunder weiß direkt, was ihn erwartet. Aytekin zückt, ohne zu zögern, die Rote Karte. Man sieht an Sabitzers Reaktion, dass das keine böse Absicht war. Die Entscheidung ist natürlich trotzdem korrekt.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45. Wieder will Malen auf links an Malatini vorbeigehen. Diesmal holt sich der Verteidiger mit einer starken Grätsche den Ball.

44. Die folgende Ecke klärt der BVB-Keeper mit beiden Fäusten.

44. Schöne Parade von Kobel! Ducksch schießt einen Freistoß aus 20 Metern halblinker Position direkt auf den linken Winkel. Kobel wehrt die Kugel mit einer schönen Flugeinlage zur Ecke ab.

42. Wieder landet eine Ecke von Ducksch von der rechten Seite bei Weiser. Diesmal geht der Abschluss ungefährlich rechts daneben.

41. Vor dem zweiten Tor für Dortmund war Bremen eigentlich gerade besser im Spiel. Doch die Gäste nutzten die etwas offenere Stellung des SVW eiskalt aus.

38. Jadon Sancho Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 0:2 durch Jadon Sancho

Dortmund baut die Führung aus! Brandt macht im Konter Tempo durchs Zentrum. Dann spielt er Sancho auf dem linken Flügel an. Der Engländer geht gegen Malatini ins Dribbling. Er lässt seinen Gegenspieler alt aussehen und schießt den Ball dann acht Metern flach ins kurze Eck.

34. Brandt bringt eine Ecke von der rechten Seite in die Mitte. Drei Bremer gehen am Elfmeterpunkt zu Boden. Es gibt Freistoß für Werder. Das sah kurios aus.

32. Bremen hat jetzt das erste Mal eine längere Ballbesitzphase, aus der aber nur zwei ungefährliche Flanken resultieren.

30. Brandt hat die große Chance, aber die Fahne geht hoch. Ein Steckpass erreicht Füllkrug links im Strafraum. Der Ex-Bremer legt für Brandt quer, der aus kurzer Distanz an Zetterer scheitert. Füllkrug stand aber ohnehin im Abseits.

29. Beinahe der Ausgleich! Nach einem schnellen Einwurf von der linken Seite von Stage legt Ducksch mit der Hacke für Njinmah auf, der von der Strafraumgrenze mit rechts abzieht. Sein Flachschuss geht knapp am linken Pfosten vorbei.

26. Bremen bekommt momentan keinen Druck auf den Ball. Es spielt hauptsächlich der BVB.

23. Die Führung für Dortmund ist aufgrund der Spielanteile nicht unverdient. Sie kam aber etwas überraschend, weil der BVB sich bis dahin im Spiel nach vorne ziemlich schwertat.

21. Donyell Malen Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 0:1 durch Donyell Malen

Der BVB geht in Führung! Brandt zieht aus 25 Metern halbrechter Position wuchtig ab. Zetterer kann die Kugel nur nach vorne abwehren, wodurch Malen ins Spiel kommt. Der Niederländer legt sich den Ball hoch und zieht dann per Seitfallzieher aus drei Metern rechts vom Tor ab. Der Schuss geht durch die Beine von Zetterer ins Tor. Das war stark gemacht von Malen!

19. Dortmund bringt eine Ecke in den Strafraum, bei der Sabitzer per Volley zum Abschluss kommt. Der Ball wird geblockt. Dann kommt erneut eine Flanke in die Mitte. Wieder blockt ein Bremer den Ball.

18. Malen macht mal einen langen Ball links im Strafraum fest. Aus spitzem Winkel bekommt der Niederländer aber keinen gefährlichen Abschluss zustande. Zetterer klärt zur Ecke.

18. Dortmund fällt bisher offensiv wenig ein. Süle probiert es mal mit einem langen Ball, der in den Armen von Zetterer landet.

15. Nächster Abschluss für Bremen! Die Ecke von Ducksch von der rechten Seite landet zehn Meter vor dem Tor bei Weiser, der mit rechts abzieht. Sein Schuss landet in den Armen von Kobel.

14. Sancho verliert nach einem Einwurf am eigenen Strafraum den Ball. Schmid spielt direkt in den Lauf von Ducksch, der Pass ist aber zu ungenau, sodass Süle zur Ecke klären kann.

13. Maatsen spielt den Ball volley von der linken Seite vor das Tor. Die Hereingabe geht genau auf Zetterer, der die Kugel abfängt.

11. Dortmund hat in dieser Anfangsphase fast 75 Prozent Ballbesitz. Die Gäste werden aber noch überhaupt nicht gefährlich. Bremen lauert auf Konter. Der schnelle Njinmah soll auf die Reise geschickt werden.

8. Ducksch vergibt die Riesenchance! Ein Steckpass erreicht den Stürmer zentral vor dem Strafraum. Ducksch geht in den Sechzehner. Er könnte auf Njinmah querlegen, lupft aber stattdessen Kobel in die Arme. Das war ein sehr schwacher Abschluss. Danach kommuniziert der Bremer mit dem Linienrichter und zeigt an, dass es wohl Abseits war.

5. Beide Mannschaften starten mit hohem Tempo ins Spiel. Der Ball kommt bisher aber noch nicht in die Gefahrenzonen.

3. Nach einem Seitenwechsel von Sancho hat Ryerson auf der rechten Seite zu viel Platz. Er geht auf den Strafraum zu und spielt dann von der rechten Strafraumecke flach in Richtung Elfmeterpunkt. Der Pass ist zu ungenau, sodass Stark klären kann.

1. Deniz Aytekin hat die Partie angepfiffen. Das Weserstadion ist natürlich bis auf den letzten Platz ausverkauft. Es ist eine tolle Atmosphäre.

1. Spielbeginn

Es ist heute ein ganz besonderes Spiel für Niclas Füllkrug. Das erste Mal seit seinem Wechsel im Sommer kehrt der Stürmer ins Weserstadion zurück. Er hat der Deichstube in einem Interview verraten, dass er bei einem Tor vermutlich nicht Jubeln werde. „Mein Respekt und die Dankbarkeit dem Verein und den Menschen gegenüber ist enorm", sagte Füllkrug.

Auf ihren jeweiligen Pressekonferenzen vor dem Spiel hielten sich beide Trainer nicht mit Plattitüden zurück. Ole Werner sagte: „Es ist eine Top-Mannschaft in Europa, deshalb ist es eine große Herausforderung. Wenn Dortmund die Räume bietet, musst du sie nutzen." Edin Terzić sagte: „Bremen ist gut in die Rückrunde gestartet. Sie wirken stabil in der Defensive. Sie sind in der Lage, jedes Spiel eng zu gestalten. Wir wollen mit einem Sieg aus Bremen zurückkehren."

Auch Edin Terzić nimmt beim BVB zwei Änderungen im Vergleich zum 2:0-Sieg gegen Union Berlin vor. Kobel ist von einer Muskelverletzung genesen. Er startet anstelle von Meyer im Tor. Malen ist letzte Woche mit Sprunggelenksproblemen ausgefallen. Auch der Niederländer ist wieder fit und startet auf dem linken Flügel. Er verdrängt Adeyemi auf die Bank.

Zum Personal: Ole Werner nimmt bei Werder zwei Änderungen im Vergleich zur 1:2-Niederlage gegen Hoffenheim vor. Stark ist von einer Hüftverletzung zurück. Er startet anstelle von Groß, der übrigens am Saisonende seine Karriere beendet, in der Dreierkette. Außerdem bekommt Njinmah im Sturm den Vorzug vor Woltemade.

Borussia Dortmund ist momentan eine Wundertüte. In den vergangenen drei Bundesligaspielen gab es je einen Sieg, eine Niederlage und ein Unentschieden. Aufgrund dieser Inkonstanz müssen die Schwarz-Gelben sogar um die Qualifikation für die Champions League bangen. Sollte der BVB heute nicht gegen Bremen gewinnen, wäre er nach dem 25. Spieltag nur Fünfter in der Tabelle. Das ist für den Beinahe-Meister der Vorsaison natürlich weit hinter den eigenen Ansprüchen.

Nach einem sehr guten Start ins Jahr 2024 mit vier Spielen in Folge ohne Niederlage tut sich Werder aktuell etwas schwer. Die Bremer haben in den vergangenen vier Spielen nur vier Punkte eingefahren und sie zeigten Leistungen, die nicht den eigenen Ansprüchen entsprachen. Mit dem Abstieg wird der SVW, der aktuell mit 30 Punkten auf Rang neun steht, vermutlich nichts zu tun haben, aber die Formkurve sollte langsam wieder nach oben zeigen, sonst rückt Platz sieben in weite Ferne.