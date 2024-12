buten un binnen Werder-Trainer Ole Werner äußert konkreten Wunsch an die Pokal-Losfee Stand: 04.12.2024 12:13 Uhr

Verteidiger Anthony Jung schoss Werder im DFB-Pokalspiel gegen Darmstadt eine Runde weiter. Für das anstehende Viertelfinale hat Trainer Ole Werner schon einen konkreten Wunsch.

Von Julian Meiser

"Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin", schallte es nach Abpfiff lautstark durch das Weser-Stadion. Die Euphorie in Folge des Last-Minute-Treffers war unter den Werder Fans in der Ostkurve riesig – und das hat seinen Grund.

Denn in den vergangenen drei Saisons lief es für Werder im DFB-Pokal mehr als bescheiden. Zweimal scheiterten die Grün-Weißen auswärts in Runde eins, einmal auswärts in Runde zwei. Die Endstationen lauteten Osnabrück, Paderborn und Viktoria Köln.

Umso größer ist die Sehnsucht beim SV Werder nach einer ausgedehnten Pokalreise. Zwei siegreiche Spiele im Wettbewerb trennen Ole Werners Mannschaft vom ersten Endspiel seit 2010.

Worauf Ole Werner im Pokal-Viertelfinale wert legt

Ein Ausscheiden aus dem Pokal möchte Werner möglichst lang herauszögern. "Es soll noch weitergehen", sagte der 36-Jährige, der 2021 mit Holstein Kiel die Bayern aus dem Pokal geworfen hatte, und schob nach: "Gucken wir mal, was uns die Losfee beschert."

Ich freue mich für die Mannschaft, dass sie eine Runde weitergekommen ist, dass wir im Pokal überwintern.

(Werders Trainer Ole Werner)

Werder-Trainer Ole Werner ballt nach dem 1:0-Erfolg über Darmstadt die Faust.

Einen bevorzugten Gegner fürs Viertelfinale hat sich Werner zwar noch nicht ausgeguckt, dafür hat er aber einen anderen Wunsch an die Losfee, die am 15. Dezember in Dortmund die Ziehung durchführt.

"Ein Heimspiel wäre schön. Das kann im Pokal – wie man heute gemerkt hat – entscheidend sein, gerade wenn es enge Spiele sind", erklärte Ole Werner.

Marvin Ducksch teilt Ole Werners Wunsch

Stürmer Marvin Ducksch zeigte sich nach dem Überstehen des Achtelfinals ebenfalls ambitioniert. "Wenn man so weit gekommen ist, will man natürlich noch eine Runde weiterkommen. Das ist auch unser Ziel", sagte Ducksch kurz nach der Partie.

Sein persönlicher Wunsch für die anstehende Runde deckt sich mit dem seines Trainer: Ein weiteres Heimspiel im Weser-Stadion vor grün-weißer Kulisse.

Man weiß nie, was die Auslosung hergibt. Vielleicht nochmal ein schönes Spiel hier zu Hause vor unseren Fans?

(Werders Stürmer Marvin Ducksch über das kommende Pokalspiel)

