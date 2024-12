buten un binnen Werder spielt schwach in Bochum – gewinnt dank Stage aber trotzdem Stand: 07.12.2024 17:25 Uhr

Die in dieser Saison noch sieglosen Bochumer boten den Bremern lange Paroli. Werder konnte sich aber einmal mehr auf Jens Stage verlassen, der das Tor des Tages erzielte.

Von Karsten Lübben

Der Tabellenletzte machte Werder in der Anfangsphase das Leben schwer, kam aber nicht zu guten Torchancen. Dies galt allerdings auch für die Bremer. Nach 14 Minuten zog Derrick Köhn einmal aus der Distanz ab. Sein Schuss landete jedoch am Außennetz.

Wirklich gefährlich wurde es erst in der 21. Minute: Jens Stage setzte Justin Njinmah im Strafraum toll in Szene, doch der Bremer Angreifer zielte mit seiner Direktabnahme knapp neben das Bochumer Tor.

Zetterer verhindert Holtmanns Treffer

In der 26. Minute scheiterte Bochums Gerrit Holtmann an Werder-Keeper Michael Zetterer.

Wenig später wurde es für Werder gefährlich. Gerrit Holtmann tauchte frei vor Michael Zetterer auf, doch der Keeper blieb im Eins-gegen-eins-Duell der Sieger und bewahrte die Bremer somit vor einem Rückstand (26.). Maximilian Wittek fand mit seiner Flanke im Strafraum Mittelstürmer Philipp Hofmann, der den Ball mit der Brust annahm. Bevor Hofmann auf das Tor schießen konnte, klärte Senne Lynen allerdings noch zum Eckball (33.)

Glück hatte Werder kurz vor der Halbzeit: Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld von Passlack flog Zetterer am Ball vorbei und Friedl verlängerte diesen in Richtung des eigenen Tores. Ein Eigentor blieb ihm aber erspart, der Ball landete im Toraus (45.+1). Mit 0:0 ging es daher in die Pause.

Stage trifft nach einem Bremer Eckball

Auch nach der Halbzeit blieben die Bochumer die druckvollere Mannschaft. Nach einem Eckball konnte Hofmann von Anthony Jung noch entscheidend beim Kopfball gestört werden (48.). Nach einem gut ausgespielten Angriff legte Passlack den Ball für Wittek auf. Sein Abschluss landete aber nur am Außennetz (50.).

Das Tor des Tages: Jens Stages Kopfballtreffer sicherte Werder die drei Punkte in Bochum.

Bei Werder lief im Spiel nach vorne überhaupt nichts. Trotzdem gingen die Bremer in der 56. Minute in Führung. Und wieder war es Stage, der einen wichtigen Treffer für die Grün-Weißen erzielte. Nach einer Ecke von Marvin Ducksch traf er mit einem Kopfball. Für den Dänen war es bereits das sechste Tor in dieser Bundesliga-Saison.

Grüll verpasst das 2:0 für Werder

Das 1:0 der Bremer schien für den VfL ein Wirkungstreffer gewesen zu sein. Es gelang nicht mehr, Druck auf das Tor von Zetterer aufzubauen. Werder besaß in der 82. Minute die Chance zum 2:0. Der eingewechselte Oliver Burke wollte im Strafraum den ebenfalls eingewechselten Marco Grüll bedienen, doch sein Pass geriet etwas zu ungenau. Den Schuss des Österreichers konnte Ivan Ordets mit einer Grätsche noch zum Eckball entschärfen.

Von den Bochumern kam in der Schlussphase kaum noch etwas. Werder musste letztlich nicht mehr zittern und nimmt die drei Punkte mit auf den Rückweg nach Bremen.

