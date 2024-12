St. Pauli verliert in Leverkusen Diesmal zieht Bayer die Führung durch Stand: 07.12.2024 17:42 Uhr

Bayer Leverkusen hat aus der Vergangenheit gelernt und eine frühe Führung über die Zeit gebracht - wenn auch mit Mühe. St. Pauli machte taktische Fehler.

Florian Wirtz traf bereits in der 5. Minute zum 1:0, Jonathan Tah legte in der 21. Minute das zweite Tor nach. In der 84. Minute verkürzte Morgan Guilavogui.

Erinnerungen an das Kiel-Spiel

Vermutlich wird sich der ein oder andere Leverkusen-Fan, sicherlich aber Trainer Xabi Alonso, bei diesem Spielverlauf an den 5. Oktober erinnert haben. Da war Holstein Kiel zu Gast in der BayArena, und die Gastgeber lagen nach einem Blitzstart mit 2:0 in Führung. Was nach einem Schützenfest aussah, endete mit einem 2:2-Unentschieden - auch ein Grund, warum der Meister in dieser Saison schon deutlich hinter der Spitze herhinkt. Diesmal allerdings hielt der Vorsprung - souverän war es am Ende aber nicht.

Die Leichtigkeit des Wirtz

Die St. Paulianer begannen eigentlich recht kernig in den Zweikämpfen, offenbarten aber schon recht früh eine erstaunliche Spielidee. Sie agierten mit ihrer Abwehrkette sehr hoch stehend, was zur Folge hatte, dass Leverkusen mit Steilpässen perfekt hinter die Kette spielen konnte. Bereits nach fünf Minuten bestrafte das Granit Xhaka mit einem Superzuspiel auf Wirtz, der ganz lässig seinen Gegenspieler Eric Smith tunnelte (in dieser Disziplin ist Wirtz übrigens auch einsame Bundesligaspitze) und mühelos an Pauli-Keeper Nikola Vasilj vorbei einschoss.

Eine Leichtsinnigkeit von Jonathan Tah hätte dann in der 13. Minute beinahe zum Ausgleich geführt, doch den missglückten Chip-Querpass vor dem eigenen Gehäuse landete bei Oladapo Afolayan, der aber von dieser unverhofften Kopfballchance überrascht wurde und zu schwach abschloss. Acht Minuten später war Tah dann deutlich konzentrierter und wuchtete nach Freistoßflanke von Aleix García den Ball zum 2:0 ins Netz. Tiefschlaf hielt in dieser Szene Jackson Irvine, der Tah bei Standards zugerodnet war - im Basketball hätte man das ein "Missmatch" genannt.

VAR-Dusel für St. Pauli

Und es hätte bis zur Pause noch schlimmer kommen können für die St. Paulianer. David Nemeth grätschte in der 33. Minute eindeutig den frei durchgestarteten Edmond Tapsoba im Strafraum um, doch Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck verweigerte den fälligen Strafstoß und wurde auch vom VAR nicht korrigiert.

Dass die Videoabteilung im Kölner Keller durchaus vorhanden war, zeigte sich in der 43. Minute. St. Pauli wiederholte in dieser Szene den taktischen Doppelfehler vor dem 1:0: überhaupt kein Druck auf den Passgeber, null Absicherung in der Tiefe. Wieder durfte Xhaka komplett unbehelligt steil spielen, diesmal war Nathan Tella viel zu schnell für die Abwehr der Kiezkicker - das vermeintliche 3:0 wurde aber nach VAR-Intervention wegen einer minimalen Abseitsposition wieder einkassiert.

Guilavogui verpasst den Anschluss

Nach der Pause entwickelte auch St. Pauli etwas mehr Torgefahr, doch Morgan Guilavogui ließ gleich zwei gute Gelegenheiten liegen. Dann kam wieder "Schema F": Diesmal gelang Wirtz der perfekte Steilpass, doch Tella legte sich die Kugel auf dem Weg zu Vasilj einen Tick zu weit vor (65.).

Wirtz selbst hätte dann nach 70 Minuten endgültig für Klarheit sorgen können, doch ganz anders als beim 1:0 war er diesmal überraschend hektisch: Jeremy Frimpong erahnte ein Zuspiel von Smith, legte die Kugel quer - doch Wirtz schloss trotz ganz viel Platz viel zu früh ab und verzog deutlich.

Albers fast noch mit dem Ausgleich

Am Ende hätte sich das beinahe noch gerecht. Guilavogui verkürzte nach einer tollen Einzelleistung sechs Minuten vor dem Ende noch zum 1:2, ließ dabei Tapsoba nicht gut aussehen. In der 90. Minute lag dann sogar der Ausgleich in der Luft: Andreas Albers kam am linken Eck des Fünfmeterraums frei zum Kopfball, setzte die Kugel aber ans Außennetz.

Leverkusen in Augsburg, St. Pauli gegen Bremen

Der nächste Gegner von Leverkusen heißt FC Augsburg (14.12., 15.30 Uhr). Im Topspiel erwartet St. Pauli den SV Werder Bremen (14.12., 18.30 Uhr).