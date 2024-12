Stage trifft für Werder Pleite gegen Bremen, Bochum bleibt sieglos Stand: 07.12.2024 17:50 Uhr

Gut mitgehalten, aber kein Tor gemacht: Der VfL Bochum hat daheim gegen Werder Bremen eine Niederlage kassiert und bleibt weiter ohne Sieg Tabellen-Letzter.

Am 13. Spieltag der Fußball-Bundesliga kassierte der VfL vor 26.000 Fans im ausverkauften Ruhrstadion eine 0:1-Pleite. Jens Stage machte in der 56. Minute den Treffer des Tages für die Gäste aus Bremen. Werder verbesserte sich mit dem Sieg in der Tabelle mit jetzt 19 Punkten auf Platz neun.

Bochum investiert viel, trifft aber nicht

Nach der nächsten bitteren Pleite für Bochum schwindet die Hoffnung auf den Klassenerhalt: Der VfL taumelt auch unter dem neuen Trainer Dieter Hecking dem Abstieg entgegen.

Das Team investierte viel, kämpfte, machte Druck, erzwang die ein oder andere Torchance - doch der Erfolg stellte sich erneut nicht ein. Mit nur zwei Punkten ist der Abstand zum Relegationsplatz weiter enorm.

Hecking mit vier Änderungen in der Startelf

Nach nur einem Zähler aus den ersten drei Spielen unter seiner Leitung hatte Hecking beim VfL vier Änderungen in der Startelf vorgenommen. Unter anderem besetzte er die offensiven Außenbahnen mit Koji Miyoshi und Gerrit Holtmann neu. Bremens Coach Ole Werner tauschte gegenüber dem 1:0 im Pokal-Achtelfinale gegen Darmstadt 98 am vergangenen Dienstag nur zweimal: Anthony Jung und Justin Njinmah rückten ins Team.

Das zusätzliche Tempo auf den Flügeln konnte Bochum aber nur auf einer Seite ausspielen: Holtmann gehörte auf links zu den Aktivposten. Doch zu gefährlichen Torszenen führten seine Aktionen zunächst nicht.

Bremen begann abwartend, verbuchte aber mit einem Distanzschuss von Derrick Köhn ans Außennetz die erste Chance (14.). Wenig später verfehlte Njinmah mit einer Direktabnahme nur knapp das lange Eck (22.).

Holtmann vergibt Großchance

Die erste Großchance für die Gastgeber vergab Holtmann, der am stark reagierenden Werder-Keeper Michael Zetterer scheiterte (26.). Bochum verstärkte den Druck, brachte Zetterer ein ums andere Mal in Bedrängnis, doch beim Abschluss haperte es. Bremen lauerte auf Konter, spielte sie aber zu ungenau aus.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich zunächst wenig: Der VfL riskierte mehr als Werder, doch Maximilian Wittek verfehlte aus kurzer Distanz knapp das Tor (50.). Dann trafen überraschend die Gäste: Nach einer Ecke von Marvin Ducksch köpfte Stage ein, Bochums Keeper Patrick Drewes bekam die Fäuste nicht schnell genug hoch. Werder konterte nun deutlich präziser und hatte die ein oder andere Chance zum 2:0.

Bochum in Berlin, Bremen in St. Pauli

Bochum muss am kommenden Wochenende am Samstag in Berlin ran (14.12.2024, 15.30 Uhr). Bremen ist später am Abend im Topspiel bei St. Pauli zu Gast (18.30 Uhr).