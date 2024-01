buten un binnen Werder muss für Pyrotechnik-Einsatz der Fans 94.000 Euro Strafe zahlen Stand: 18.01.2024 14:43 Uhr

Bei drei Bundesliga-Spielen hatten die Bremer Anhänger in der Hinrunde gezündelt. Für dieses Verhalten wurde der Klub nun vom DFB-Kontrollausschuss sanktioniert.

Beim Auswärtsspiel am achten Spieltag bei Borussia Dortmund zündeten die Bremer Anhänger in der zweiten Halbzeit Pyrotechnik. Das taten sie ebenfalls am elften Spieltag beim Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt und am 13. Spieltag auswärts beim VfB Stuttgart. Bereits im Oktober hatte der Klub für die Vergehen seiner Fans eine Strafe in Höhe von 91.000 Euro zahlen müssen.

Mehr zum Thema:

Dieses Thema im Programm:

Sportblitz, 18. Januar 2024, 18:06 Uhr