buten un binnen Werder-Frauen gewinnen 4:1 beim Tabellenletzten Turbine Potsdam Stand: 01.02.2025 16:33 Uhr

Die Bremerinnen haben im ersten Pflichtspiel des Jahres 2025 in Potsdam einen Sieg feiern dürfen. Larissa Mühlhaus gelangen dabei gleich drei Treffer.

Von Karsten Lübben

Die Werder-Frauen gingen als klare Favoritinnen in die Partie, denn die Potdamerinnen hatten vor dem Spieltag in zwölf Partien lediglich einen einzigen Punkt geholt. Glück hatten die Bremerinnen allerdings bei ihrem Treffer zum 1:0. Potsdams Torhüterin Vanessa Fischer unterschätzte einen vermeintlich harmlosen Freistoß von Larissa Mühlhaus aus dem Halbfeld, sodass der haltbare Ball im Netz landete (38.).

Noch vor dem Halbzeitpfiff gelang den Potsdamerinnen der Ausgleich zum 1:1. In der 42. Minute setzte sich Viktoria Schwalm auf der rechten Seite durch und bediente im Strafraum Bianca Schmidt. Die 35-jährige Routinierin ließ mit ihrem Abschluss Werders Torhüterin Livia Peng keine Chance.

Weidauer trifft gegen ihren Ex-Klub

Larissa Mühlhaus erzielte gegen Potsdam gleich drei Tore. Zweimal profitierte sie dabei von Patzern der Torhüterin.

Auch im zweiten Durchgang taten sich die Bremerinnen lange schwer, sodass die Potsdamerinnen auf ihren zweiten Punktgewinn in der Saison hoffen durften. Dann traf jedoch ausgerechnet Sophie Weidauer gegen ihren Ex-Klub. Einen langen Ball leitete Mühlhaus per Kopf weiter auf Weidauer, deren Direktabnahme vom Innenpfosten ins Tor sprang (72.). In der 81. Minute flankte Tuana Mahmoud den Ball in den Strafraum. Mühlhaus nutzte die Chance und traf mit ihrem zweiten Treffer an diesem Tag zum 2:1.

In der 90. Minute legte die 22-Jährige, die im Sommer vom Hamburger SV an die Weser gewechselt ist, sogar noch einmal nach. Erneut profitierte Mühlhaus allerdings von einem Patzer von Fischer, die bei einem eigentlich ungefährlichen Freistoß aus der Distanz daneben griff.

