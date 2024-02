Kurz vor Schuss des Transferfensters Werder Bremen holt junges Talent von Manchester United Stand: 01.02.2024 18:12 Uhr

Mit Ende der Transferphase hat der SVW einen weiteren Spieler verpflichtet: Der 19-jährige Norweger Isak Hansen-Aaroen soll einen Vertrag bis 2028 haben.

Nach Julian Malatini und Skelly Alvero hat Werder Bremen mit Isak Hansen-Aaroen ein weiteres Talent verpflichtet, von dem sich der Verein langfristig viel verspricht.

Der 19-Jährige ist norwegischer U21-Nationalspieler und der Vertrag des offensiven Mittelfeldspielers mit Premiere-League-Klub Manchester United wäre im Sommer ausgelaufen. Medienberichten zufolge soll Hansen-Aaroen bei Werder einen Vertrag bis 2028 erhalten haben.

Isak ist ein sehr spannendes Talent mit großem Potenzial. Wir sind sehr froh, dass es uns gelungen ist, ihn von der sportlichen Perspektive bei uns zu überzeugen. Im Sommer wäre sein Vertrag in England ausgelaufen und er hätte noch größere Begehrlichkeiten geweckt. Umso schöner, dass wir den Wechsel jetzt schon realisieren konnten

(Werders Sportlicher Leiter Clemens Fritz)

"Ist für mich der richtige Schritt"

Hansen-Aaroen will die Herausforderung als nächsten Schritt in seiner jungen Karriere annehmen: "Der Wechsel zu Werder ist für mich der richtige Schritt. Ich freue mich, die Möglichkeit zu bekommen, in der Bundesliga bei so einem großen Klub zu spielen."

Hansen-Aarøen lernte bei Floya und Tromso IL das Fußballspielen und wechselte 2021 in die Jugend von Manchester United. Für die Engländer absolvierte der norwegische U21-Nationalspieler 43 Spiele in der Premiere League 2, in denen er fünf Tore erzielte.

