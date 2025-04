buten un binnen Wegen Burke auf der Bank: Findet Silva bei Werder noch in die Spur? Stand: 11.04.2025 18:18 Uhr

André Silva kam bei den Bremern zuletzt nicht mehr zum Einsatz. Bisher ist es ihm noch nicht gelungen, an der Weser seine Karriere wieder in Schwung zu bringen.

Von Karsten Lübben

Als André Silva Ende Januar an die Weser wechselte, ließ Werder damit aufhorchen. Der Mittelstürmer spielte bei RB Leipzig zwar keine große Rolle mehr, galt aber immer noch als kaltschnäuziger Torjäger, der seine Qualitäten in der Bundesliga bereits unter Beweis gestellt hatte. Für Eintracht Frankfurt gelangen ihm in der Saison 2022/21 28 Tore. Bei Werder bestand die Hoffnung, dass der Portugiese in Bremen wieder zu seiner einstigen Gala-Form findet.

Zweieinhalb Monate später fällt die Bilanz jedoch ernüchternd aus. In sechs Einsätzen gelang Silva lediglich ein Tor. Bei der 2:4-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach verwandelte er einen Elfmeter. Zuletzt spielte er keine Rolle mehr. Bei den Siegen gegen Holstein Kiel (2:0) und Eintracht Frankfurt (2:0) saß er jeweils die kompletten 90 Minuten auf der Bank. Coach Ole Werner weiß, dass dies nicht den Ambitionen des 53-maligen Nationalspielers entspricht.

Am Ende ist es so, dass André natürlich mit den letzten Wochen aus seiner Sicht nicht zufrieden war mit der Spielzeit, die er bekommen hat. Ich kann das aus seiner Sicht sehr gut nachvollziehen. Wenn ich mich in seine Rolle hineinversetze, hat er gegen Gladbach ein ordentliches Spiel gemacht und das erste Mal für uns getroffen.

(Ole Werner)

Werner stellt Silva noch eine Chance in Aussicht

Ole Werner und André Silva sprachen beim Training am Freitagvormittag über die aktuelle Situation des Stürmers.

Am Rande des Teamtrainings am Freitag führte Werner ein Einzelgespräch mit Silva. Dabei habe er ihm erklärt, wie er Personal-Entscheidungen trifft und weswegen er gegen Kiel und Frankfurt auf ihn verzichtet hat. Dies lag insbesondere daran, dass ihn das Zusammenspiel von Marvin Ducksch und Oliver Burke sehr gut gefällt, erklärte Werner.

Mit seiner Situation, berichtete Werner, gehe Silva "sehr, sehr professionell" um. Er trainiere gut und biete sich an. Zudem könne sich seine Rolle in den noch ausstehenden sechs Partien bis zum Saisonende auch noch wieder ändern.

Derzeit schaut es allerdings nicht so aus, als würde Silva über den Sommer hinaus das Bremer Trikot tragen. Eine Kaufoption für ihn besitzen die Bremer ohnehin nicht. Auch bei den Leipzigern besitzt er wohl keine Zukunft mehr. Der Klub möchte ihn nach der Saison unbedingt loswerden.

