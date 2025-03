buten un binnen Vollgas in voller Halle: Werder will Heimsieg beim Tischtennis-Finale Stand: 27.03.2025 15:31 Uhr

Am Samstag um 18 Uhr läuft der letzte Bundesliga-Spieltag. Dass die Bremer die Play-offs knapp verpasst haben, macht sie gegen Ochsenhausen nicht weniger motiviert.

Von Petra Philippsen

Beim Saisonfinale der Tischtennis-Bundesliga geht es am Samstagabend noch einmal mächtig zur Sache. Fulda und Saarbrücken kabbeln sich im direkten Duell um den letzten der vier Play-off-Plätze – Werder mischte in diesem Rennen bis vor Kurzem auch noch mit. Doch nun ist an Tabellenplatz sechs für die Bremer nicht mehr zu rütteln.

"Wir haben in dieser Saison sechs Mal nach dem Entscheidungsdoppel mit 2:3 verloren", bedauert Werders Kapitän Mattias Falck, "das war leider zu viel." Obwohl die Saison der Bremer in der vielleicht stärksten Bundesliga aller Zeiten Höhen und Tiefen hatte, "haben wir die Play-offs nur sehr knapp verpasst", fügte der Schwede hinzu.

Ochsenhausen reist ohne Stars an

Bei aller Enttäuschung wollen die Bremer am Samstag aber noch einmal für die Fans in der Klaus-Dieter-Fischer-Halle Vollgas an der Platte geben. "Es macht natürlich mehr Spaß mit großem Druck zu spielen, wenn es noch um etwas geht", sagt Falck, Vizeweltmeister von 2019, "aber die Fans haben es verdient, dass wir nochmal alles geben."

Die Tickets für das Saisonfinale waren sehr gefragt, die Kulisse wird also würdig für den letzten Spieltag sein. Allerdings reist Tabellenführer Ochsenhausen ohne seine Stars Hugo Calderano und Simon Gauzy, die anderweitig auf internationalen Turnieren im Einsatz sind. nach Bremen. Ob zumindest der Japaner Shunsuke Togami gegen Werder dabei sein wird, ist offen. Die Bremer laufen dagegen in Bestbesetzung auf.

Wir haben die Liga immer respektiert und versuchen immer, die beste Mannschaft aufzustellen. Unsere vier Jungs sind alle da. Unsere Halle wird voll sein und wir wollen uns mit einem Heimsieg verabschieden.

(Werder-Trainer Cristian Tamas bei buten un binnen)

