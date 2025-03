buten un binnen Taumelnde Bremer und 4 weitere Fakten vor dem Spiel in Leverkusen Stand: 08.03.2025 06:34 Uhr

In das Duell gegen Bayer 04 Leverkusen gehen die Bremer am Samstag (15:30 Uhr) als krasse Außenseiter. Die Leverkusener sind in der Liga seit 22 Spielen ungeschlagen.

1. Werder ist 2025 das schwächste Team der Bundesliga

Nach dem Jahreswechsel sind die Bremer brachial abgestürzt. Aus neun Spielen holten sie nur einen Sieg und zwei Unentschieden. Sechsmal gingen sie als Verlierer vom Platz. Mit fünf Zählern liegen sie in der Jahrestabelle 2025 auf dem 18. Platz.

2. Leverkusen ist seit 22 Spielen ungeschlagen

Der amtierende Deutsche Meister hat in dieser Bundesliga-Saison erst einmal verloren. Am 2. Spieltag unterlag Bayer 04 im Heimspiel gegen RB Leipzig mit 2:3. Seitdem sind sie allerdings in der Liga seit 22 Partien ungeschlagen.

3. Werder muss Schick fürchten

Leverkusens Patrik Schick ist in dieser Saison aus dem Spiel heraus mit deutlichem Abstand der gefährlichste Stürmer der Liga. 16-mal war der Tscheche bereits erfolgreich. Bayerns Harry Kane liegt mit 21 Toren zwar noch vor ihm in der Torjägerliste, doch der Engländer hat neun seiner Treffer per Elfmeter erzielt.

4. Werders Abwehr wackelt seit der Winterpause

Seit der Winterpause sind die Bremer in der Defensive extrem anfällig. 24-mal musste Torwart Michael Zetterer bereits hinter sich greifen. In acht von neun Partien kassierte Werder mindestens zwei Gegentore.

5. In Leverkusen sehen die Bremer gar nicht so schlecht aus

Von den vergangenen neun Spielen in der BayArena hat Werder lediglich zwei verloren. Fünfmal endete die Partie mit einem Unentschieden. Zweimal holten die Bremer einen Sieg.

