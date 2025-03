buten un binnen Pinguins in den Play-offs: Das sind die Termine für die Köln-Spiele Stand: 13.03.2025 11:59 Uhr

Am Sonntag (15 Uhr) steht das erste Spiel der Bremerhavener im Viertelfinale der Play-offs gegen die Kölner Haie an. In maximal sieben Partien treffen die Teams aufeinander.

An die Play-offs der vergangenen Saison besitzen die Fischtown Pinguins gute Erinnerungen. Nachdem sie im Viertelfinale den ERC Ingolstadt rauswarfen, setzten sie sich im Halbfinale auch gegen den EHC München durch. Nur die Eisbären Berlin waren im Finale eine Nummer zu groß. Die Vize-Meisterschaft war dennoch der bisher größte Erfolg in der Klubgeschichte.

Fischtown Pinguins treffen auf Kölner Haie

Nachdem die Bremerhavener die reguläre Saison in der DEL auf dem 3. Platz beendet haben, stehen nun wieder die Play-offs an. Hier treffen die Bremerhavener auf die Kölner Haie. In der Best-of-Seven-Serie kommt das Team weiter, das als erstes vier Spiele für sich entscheiden kann.

Bisher sind die ersten vier Partien exakt datiert. Das erste Aufeinandertreffen findet am Sonntag um 15 Uhr in Bremerhaven statt, ehe die beiden Teams sich in der kommenden Woche am Dienstag (18. März, 19:30 Uhr) in Köln) wiedersehen. Das dritte Spiel wird am 21. März (19:30 Uhr) wieder in der Eisarena ausgetragen. Danach reisen die Pinguins erneut nach Köln (24. März, 19:30 Uhr).

Die Spieltermine der Pinguins in den Play-offs gegen die Kölner Haie Spiel Termin Heim Gast 1. 16. März, 15 Uhr Fischtown Pinguins Kölner Haie 2. 18. März, 19:30 Uhr Kölner Haie Fischtown Pinguins 3. 21. März, 19:30 Uhr Fischtown Pinguins Kölner Haie 4. 24. März, 19:30 Uhr Kölner Haie Fischtown Pinguins

